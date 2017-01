Mit Böllern und farbenprächtigen Feuerwerken wurde in Steinen und Maulburg bei recht frostigen Temperaturen das neue Jahr begrüßt. Zwischenfälle meldete die Polizei keine.

Steinen/Maulburg . Zu einer lieb gewordenen Einrichtung an Silvester ist der Stand der Fasnachtsgesellschaft „Maiechäfer flieg“ im Steinener Ortskern geworden.

Einen guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr: Diese Wünsche waren am Silvestertag auf dem Cornimont-Platz vielfach zu hören. Die Fasnachtsgesellschaft „Maiechäfer flieg“ Steinen hatte dorthin zum wiederholten Mal eingeladen. Bei idealen Witterungsbedingungen freuten sich die Gastgeber über die vielen Gäste. Glühwein, Sekt und andere Getränke schmeckten ebenso wie die Häppchen oder das Gegrillte, worüber sich Julia Burger, die an der Spitze der Fasnachtsgesellschaft steht, besonders freute; und es sei neben dem Stand an Heiligabend der am besten besuchte. „Auch an Heiligabend kamen viele Leute. Heute aber war der Besuch außerordentlich gut“, freute sich die Vorsitzende.

Natürlich trug auch das Wetter mit Sonnenschein und Temperaturen knapp im Plusbereich zum Gelingen bei. Und so war es auch kein Wunder, dass sich die Feier bis in den Nachmittag zog. Nachdem sich ein Jahr mit Kriegen, Terror und Katastrophen dem Ende zu neigte, wünschten sich die Besucher fürs neue Jahr vor allem Gesundheit, Frieden sowie weniger Krisen und Katastrophen. Julia Burger, die kraft Amtes als Vorsitzende der Fasnachtsgesellschaft auch Führungskraft in der Narrenzunft Steinen-Höllstein ist, wünschte sich für 2017 auch eine ähnlich tolle Fasnacht wie 2016, und dass viele Besucher zur Saal- und Straßenfasnacht kommen.

Gesundheit und Frieden wünschten sich auch Brigitte Rieser aus Steinen und Eduard Homberger, der in Fürth lebt, aber aus dem Wiesental stammt und die Weihnachts- und Neujahrstage bei den Verwandten in Steinen verbringt.

Für Polizei und Feuerwehr scheint der Jahreswechsel sowohl in Steinen als auch in Maulburg ruhig verlaufen zu sein. Der Polizeibericht von gestern meldete keinen einzigen Zwischenfall während des Jahreswechsels. Nur die Reste des Feuerwerks waren überall zu sehen.