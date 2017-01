Steinen-Höllstein (gar) Neben Wahlen hatte der katholische Kirchenchor Höllstein bei seiner Generalversammlung Ehrungen und eine Verabschiedung auf der Tagesordnung.

Zwei Jubilare gab es im Chor zu feiern: Monika Jessat ist seit 55 Jahren Mitglied, Winfried Maier seit 60 Jahren. Beide sind mit 15 Jahren in den Kirchenchor eingetreten. Monika Jessat singt nicht nur im Chor mit, sie sorgt

Verabschiedung

zusammen mit ihrem Mann im Hintergrund auch dafür, dass im Bernhardheim die Speisen aufgetischt werden können und für die richtige Dekoration.

Von Winfried Maier waren schon Vater und Bruder im Kirchenchor, es hat also fast Familientradition. Maier war von 1969 bis 1996 Vorsitzender und hat auch an einer Festschrift mitgearbeitet. Für die Nachfolger in seinem Amt hat er eine Art „Gebrauchsanweisung“ hinterlassen. Gleichzeitig wurde Maier aus dem Chor verabschiedet. „Ihr wisst, wie lange ich dabei war, es war mein Wunsch“, so Maier. „Alles Gute für euch und für den Chor, vielen Dank für alles“, schloss Maier seine kurze Rede. Dieser Abschied bewegte, denn Maier war für viele zum Freund geworden. Christine Haas-Tröndle las aus einem Lied vor, welches Winfried Maier für den im vergangenen Jahr verstorbenen Rudolf Schilli geschrieben hatte: „Danke, danke für die Jahre, deine Kraft uns gut geleitet hat.“

Kathy Schann, die Leiterin des Chores, sprach davon, dass das Ausscheiden von Maier mit Bedauern verbunden sei. In ihrer Rede ging sie auch auf den ganzen Chor ein. „Der Chor ist mir sehr ans Herz gewachsen“, so Schann. Sie gehe gerne in die Proben.

Mitgliederentwicklung

Präses Michael Latzel lobte den Einsatz des Chors, der „mit viel Liebe und Engagement“ leistet und von guter Hand geführt wird. Für ihn sei es schön zu sehen, dass der Chor bei gemeinsamen Feiern der Seelsorgeeinheit dabei ist, sich auch mit anderen Chören zusammentut. „Das macht dies viel mehr zu einem Fest“, so Latzel.

Kurz angesprochen wurde auch die Situation des Chores. Zwar gibt es drei neue Mitglieder, alles Frauen, aber nur fünf Männer. Daher ist es kein Wunder, dass Ruth Deschler, die zweite Vorsitzende, meinte: „Wir wünschen eine wunderbare Chorvermehrung, besonders bei den Männern.“

Wahlen

Knapp wurde auch auf eine Homepage des Kirchenchores eingegangen. Zwar hat der Kirchenchor auf der Homepage der Seelsorgeeinheit eine Seite, diese ist jedoch seit fünf Jahren nicht mehr aktuell.

Bei den Wahlen wurde Christine Haas-Tröndle wieder zur Vorsitzenden gewählt und Margot Matt zur Schriftführerin. Kassenprüferin wurde Christa Kunzelmann. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Gertrud Haas und Margot Matt geehrt, für 35 Jahre Ulla Lietz. Derzeit zählt der Kirchenchor 32 Aktiv- und 25 Passivmitglieder.

Weitere Informationen: Ansprechpartner: Vorsitzende Christina Haas-Tröndle, Tel. 07622/2274. Geprobt wird donnerstags um 20 Uhr im Bernhardheim.