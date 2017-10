Steinen Gemeinschaft: Vorstand im Amt bestätigt

Wahlen standen neben dem Bericht aus der Fraktion im Mittelpunkt der Generalversammlung der Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf.

Steinen (hjh). Viele Mitglieder fehlten entschuldigt. Deshalb waren die üblichen Verdächtigen bei der Generalversammlung „fast“ unter sich. Auch bei den von Claudia Fischer geleiteten Wahlen, bei denen das Vorstandsteam unverändert für weitere zwei Jahre in ein Rennen geschickt wurde, bei dem 2019 die Gemeinderatswahlen die Ziellinie markieren. Für Ulrike Mölbert, Stephan Mohr (Beisitzer), Britta Schuler (Beisitzerin), Christian Heichel (Vorstand) und Michael Schubert (Vorstand und Kasse) heißt es bis dahin, eine schlagkräftige Mannschaft mit dem Augenmerk auf Qualität statt auf Quantität zusammenzustellen, die sich darauf freut, Steinen in verantwortlicher Position parteiunabhängig im Interesse aller Bürger ehrenamtlich voranzubringen. Das sei ganz sicher keine leichte Aufgabe, waren sich die neugewählten Vorstandsmitglieder einig, die am Mittwoch unter anderem an die großen Fußstapfen von Willibald Kerscher erinnern.