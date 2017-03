Steinen Gewerbeverein

Der im vergangenen Jahr gegründete Gewerbeverein „Steinen... echt stark“ hatte am Donnerstag seine erste Hauptversammlung.

Gewerbeverein von Handel, Handwerk, Dienstleistung & Gastronomie, Lörracher Straße 10 in Steinen. Vorsitzender: Dirk Zumkeller. Kontakt: steinen-echt-stark@web.de.

Steinen (hf). Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Dirk Zumkeller berichtete Schriftführerin Lisa Feigher über das Jahr 2016.

Rückblick

Nach der Gründung des Gewerbevereins im Februar 2016 gab es verschiedene Aktionen. Besondere Erwähnung fanden der Martini-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag, Kunsthandwerker-Markt und Martinsumzug. „Wir konnten uns über einen echt starken Besuch und gute Umsätze freuen“, berichtete die Schriftführerin. Aber auch Schwächen, die jetzt ausgeräumt werden sollen, wurden sichtbar. Die Straßensperrung im Ortskern wurde nicht wie beantragt durchgeführt, und die Absprachen mit der SGS sollten verbessert werden.

Ein großer Erfolg war auch der neu geschaffene Glühwein- und Geschenkle-Markt, der bei den Bürgern auf ein positives Echo stieß. Eine neuerlich durchgeführte Umfrage bei der Kundschaft, bei der nach Wünschen, Kritik und neuen Ideen gefragt wurde, bestätigte in den Ergebnissen frühere Umfragen. An den ersten Stellen standen der Wunsch nach einem Adventsmarkt, einheitlichen Öffnungszeiten der Steinener Geschäfte und nach einem Sommerfest im Dorfzentrum.

Kasse

Rechnerin Daniela Trefzer legte den Kassenbericht vor. „Gestartet sind wir mit einer leeren Kasse“, gab sie bekannt. Abschließen konnte der Verein mit einem erfreulichen Kassenbestand. Die Entlastung, die Bürgermeister Gunther Braun vornahm, wurde einstimmig erteilt.

Diskussion

In der anschließenden Diskussionsrunde nahm die Frage einer möglichen Sperrung der Eisenbahnstraße breiten Raum ein. Bürgermeister Gunther Braun berichtete, dass der Agendagruppe Siedlungsentwicklung und Mobilität die Möglichkeit gegeben wurde, ihre Ideen im Gemeinderat vorzutragen, dass dies aber Ideen seien, die noch weitere Diskussionen erforderten. In der Zwischenzeit hat sich auch eine Interessengemeinschaft gebildet, die durchaus andere Ideen entwickelt hat. Der Gewerbeverein hat noch keine eigene Position, wie der Vorsitzende erklärte. „Wir werden zu einer Mitgliederversammlung einladen, an der wir alle Aspekte besprechen und zu einer einheitlichen Position kommen wollen“, kündigte Dirk Zumkeller an. Gunther Braun griff diesen Punkt auf und bat die Mitglieder des Gewerbevereins um ein Votum zugunsten der Interessen der Gemeinde. „Diese Frage lässt sich nicht ohne eine generelle Neu-Regelung der Verkehrsführung der Landstraßen durch den Kernort lösen“, mahnte der Bürgermeister. „Nur wenn ich Ihre Position kenne, kann ich mich beim Landratsamt und beim Regierungspräsidium für eine übergreifende Lösung einsetzen“, so Gunther Braun. Im Übrigen plädierte er dafür, alle beteiligten und betroffenen Bürger und Gruppen in den Diskussionsprozess einzubeziehen.