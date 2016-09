Steinen-Schlächtenhaus (hp). Nach zweijähriger Probedienstzeit übernahm Christoph Heuberger zum 1. September offiziell als Pfarrer die Kirchengemeinde Vorderes Kleines Wiesental. Vor der offiziellen Amtseinführung am Sonntag, 11. September, um 14 Uhr in der Hofener Kirche sprach unser Redakteur Harald Pflüger mit dem Seelsorger.

Herr Heuberger, mit welchen Gefühlen sehen Sie dem Einführungsgottesdienst entgegen?

Natürlich bin ich ein wenig aufgeregt, was den Festgottesdienst und die Organisation dafür betrifft. Es ist eine Premiere für mich. Aber ich freue mich auf die Arbeit in der Gemeinde, so wie ich sie hier in den beiden vergangenen Jahren kennen- und schätzen gelernt habe.

Bislang waren Sie als Pfarrer im Probedienst in der Kirchengemeinde tätig. Was ändert sich nun für Sie?

Auf den ersten Blick kaum etwas. Auf den zweiten schon: Ich bin nun auch mit der Pfarramtsführung beauftragt und übernehme im Verband der Kirchengemeinden im Kleinen Wiesental mehr Verantwortung. Bisher erledigte dies mein Kollege und Vakanzverwalter Pfarrer Christian Rave dankenswerterweise. Es kommt also mehr Verwaltungsarbeit hinzu.

Was hat Sie seinerzeit bewogen, Pfarrer zu werden?

Ich bin zuerst nicht den klassischen Weg gegangen, den viele meiner Kolleginnen und Kollegen beschritten haben. Ich bin nicht durch die Jugendarbeit in die Kirche und das Ziel, Pfarrer zu werden, hineingewachsen. Es war eher eine Entwicklung, die ich zunächst alleine durchschritt. Zum Glauben kam auch bei der Berufswahl die Frage dazu: Was sind deine Interessen? Wo sind deine Begabungen? Und da fand ich den Pfarrberuf und das Studium der Theologie sehr ansprechend.

Gab es einen Augenblick, in dem Sie die Entscheidung, Pfarrer zu werden, bereut haben?

Natürlich gibt es immer wieder Situationen, die herausfordern und auch zweifeln lassen. So wie in anderen Berufen auch. Selbst Martin Luth­er durchlebte diese. Aber bereut habe ich die Entscheidung nicht. Selbst wenn zwischen dem wissenschaftlichen Studium und der Praxis doch oftmals ein sehr großer Unterschied besteht.

Was ist für Sie das Schöne an dem Beruf?

Zum einen den Menschen vom Glauben zu erzählen, sie zu begleiten bei verschiedenen Abschnitten auf dem Lebensweg, ja einfach das Gefühl zu haben, Sinnstiftendes und -erfüllendes zu tun. Selbst wenn dies nicht immer und sofort sichtbar ist.

Wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte?

Einerseits sind durch Entscheidungen aus der Vergangenheit und Entwicklungen auf der Ebene des Dekanats und der Landeskirche große Veränderungen in den kommenden Jahren vorgegeben, sodass sie automatisch zum Schwerpunkt werden. Ich denke da an die verschiedenen Baumaßnahmen unterschiedlicher Gebäude in der Gemeinde. Andererseits möchte ich das Bestehende pflegen und eigene Schwerpunkte im Bereich Gemeindepädagogik setzen: Das Wesen unseres Glaubens und das Wissen darum weiterzugeben, ist mir wichtig.

Was liegt Ihnen als Pfarrer am Herzen?

Dass sich Menschen in der Gemeinde geborgen fühlen und sie auf ihren Lebensstationen zu begleiten sowie vor allem Kinder im Kleinkindalter für unseren Glauben und die Gemeinde zu begeistern.

Ist Steinen mit seinen verschiedenen Glaubenseinrichtungen eine besondere Herausforderung?

Nein. Unsere Kirchengemeinde ist eher am Rande dieser pluralen Gemeindesituation, aber von meiner Seite herrscht Offenheit gegenüber den verschiedenen Gemeinden und ihren Prägungen in Steinen.

Sie hatten seinerzeit zwischen einer Anstellung in Bayern und Baden wählen können. Was gab den Ausschlag für Baden und Steinen?

Meine Frau, die ebenfalls Pfarrerin ist, stammt aus Wieslet. Wir mussten uns damals nach dem ersten theologischen Examen entscheiden. In Südbaden gefiel es mir sehr gut und so sind wir seit dem Vikariat hier in der Gegend. Dass ich aber einmal Pfarrer in der Heimatgemeinde meiner Frau werde und Gottesdienste in der Kirche sind, in der wir 2013 geheiratet haben, hätten wir beide nicht für möglich gehalten. Gottes Wege sind eben manchmal unergründlich.

Die seelsorgerische Arbeit, die früher auf mehreren Schultern ruhte, müssen Sie nun alleine stemmen. Muss ein Pfarrer in der heutigen Zeit auch Manager sein?

Ja, auf jeden Fall. Nicht nur in der Seelsorge. Leider bleibt für diesen wichtigen Bereich wie für die anderen Bereiche, seien es die Verkündigung und Unterweisung, viel weniger Zeit. Das schmerzt mich. Und dieser Umstand hat nichts mit mangelndem Selbstmanagement zu tun, sondern ist durch den demografischen Wandel und Veränderungen in den kirchlichen Strukturen hauptsächlich bedingt.

Wobei erholen Sie sich und tanken neue Kraft?

Wenn ich Zeit mit meiner Frau verbringen kann und wir gemeinsam etwas unternehmen. Beim Lesen. Ich bin (kirchen-)geschichtlich sehr interessiert. Ja, und vor allem natürlich aus der „Pflege“ der eigenen Spiritualität.

Eine Frage zum Schluss: Warum sollen die Leute in die Kirche gehen?

Weil ich der Überzeugung bin, dass die Botschaft Jesu heute noch das Leben von Menschen verwandelt. Denn in ihm kommt uns der menschenfreundliche Gott entgegen. Und wegen ihm haben wir auch die Hoffnung: Gott trägt und begleitet uns durch unser Leben und über den Tod hinaus. Die frohe Botschaft schlechthin!

Weitere Informationen: Christoph Heuberger (34 Jahre) kommt aus der Oberpfalz und hat sich bewusst für das Wiesental als neue Heimat entschieden. Vor seinem Wechsel als Pfarrer im Probedienst zur evangelischen Kirchengemeinde Vorderes Kleines Wiesental war Heuberger zwei Jahre lang Vikar in der Kirchengemeinde Tiengen.