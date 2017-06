Steinen Grandioser Spaß mit dem „Bumperz“

Fürs erste Mal scheint es gut angekommen zu sein, dieses außergewöhnliche Plastikkugel-Turnier, das unter dem Namen „Bubble Soccer“ landauf, landab Furore macht und selbst gestandene Manns- und Frauenbilder in der Region restlos begeistert.

Steinen-Höllstein (hjh). Im Wiesentalstadion waren unter den Fittichen des FC Steinen-Höllstein-Teams um den Vorsitzenden Siegfried Keith am Sonntag auf Anhieb neun Teams à fünf Spieler am oder besser im Ball. Und die Mannschaften schenkten sich wahrlich nichts. Trotz Temperaturen um 30 Grad, die im Innern der überdimensionalen Plastikkugeln ganz sicher noch wesentlich höher und damit schweißtreibender waren, ging es in den geplanten 20 Matches jeder gegen jeden rigoros zur Sache.

Auch verbal galt gnadenlos das Gesetz des Stärkeren, wie unschwer zu erkennen oder zu hören war, wenn eine „Kugel“ die andere mit „Drecksack“ aus der Reserve zu locken versuchte oder wenn die ganze Mannschaft über den eigenen Spieler „herfiel“, wenn der die Frechheit besaß, das Tor vor ihm zu verfehlen. Gespielt wird „Bubble Soccer“ wie Fußball. Es geht ums Tore schießen. Klar, dass dabei der Spaß im Vordergrund stehen muss oder müsste. Deshalb, so die Veranstalter in Steinen, „gibt es nicht wirklich viel Regeln.“ Aber es gibt welche. Die wichtigste: „Beide Mannschaften müssen den Ball ins gegnerische Tor treffen.“ Kein Körperteil ist dabei tabu, Handspiel gibt’s nicht. Einen Torwart auch nicht. Allerdings bleibt es den Teams überlassen, auf dem 25 bis 35 mal 15 bis 25 Meter großen Spielfeld vors Tor einen Aufpasser zu platzieren. Kaum noch erwähnenswert: Kickschuhe sind natürlich nicht erlaubt, die Spieler im Alter ab 16 Jahren müssen mindestens 1,60 und dürfen höchstens 2,10 Meter groß sein. Und das war‘s dann auch schon. „Sucucs“, „Broglio“, „Schwarzwaldlümmel“, „Hüsiger Kuckucke“, die „Lätte Häxe Kickers“, der „FC Sauf mich tot“ oder der „FC Wadenkrampf“ gingen ab Mittag zum Angriff über auf Punkte und Tore.

Am Spielfeldrand war für das leibliche Wohl gesorgt, kühle Getränke der Renner. Schon bald wurde deutlich, wie und warum Helene Fischer auf den Titel ihres Hits „Atemlos“ kam: Sie muss am Rande des Spielfeldes eines „Bubble Soccer“-Turniers gestanden und die Haudegen beobachtet haben, die nach einem zehnminütigen Spiel total erschöpft aus dem „Bumperz“ – so heißt das Plastikgeschoss – auf den grünen Rasen plumpsten. Und da nicht der Sieg, sondern Spaß eindeutig den grandiosen Plausch im Wiesentalstadion diktierten, soll hier auf die Namen der Athleten verzichtet werden. Alle erlebten einen tollen Tag. Also haben auch alle gewonnen.