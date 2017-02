Steinen. Die Projektgruppe „Grün in Steinen“ plant für Samstag, 4. März, einen Rundgang durch Steinen, um herauszufinden, wo im öffentlichen Raum Bäume gepflanzt und Wildblumenwiesen entstehen können. Treffpunkt zu dem zweistündigen Rundgang ist um 14 Uhr auf dem Cornimont-Platz in Steinen.

Grüninseln in der Gemeinde erhöhen die Lebensqualität für Mensch und Tier, heißt es in einer Ankündigung der Projektgruppe. Bäume spenden Schatten und machen an heißen Sommertagen hohe Temperaturen erträglicher.

Über die Blätter nehmen die Bäume Kohlendioxid auf und geben Sauerstoff ab. Außerdem werden Staubteilchen aus der Luft gefiltert, so dass die Luftqualität gesteigert wird. Außerdem finden viele Tiere Nahrung und Unterschlupf. Die Artenvielfalt werde so gefördert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch Blumenwiesen anstatt Rasenflächen tragen zur Vielfalt bei. „Im Urlaub freut sich der Mensch über Wildwuchs und Blumen zwischen den Ritzen einer alten Mauer, aber zu Hause?“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Projektgruppe hofft, dass es Bürger gibt, die die Möglichkeit und Freude daran haben, im eigenen Garten eine Hecke aus Wildsträuchern zu pflanzen oder einen einheimischen Baum und den Rasen durch eine Wildblumenwiese zu ersetzen. Schließlich sei Steinen das Tor zum Naturpark.