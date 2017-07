Steinen „Härte, die nicht gewollt war“

Steinen (jab). Um keinen Präzedenzfall zu schaffen, lehnte der Bauausschuss mehrheitlich die gemeinsame Bauvoranfrage zweier benachbarter Häuslebesitzer in der Hutmatt ab. Diese hätten die zwischen ihren Häusern geplanten Autounterstände (Carport und Garage) im Vergleich zu den Häuserfronten gerne etwas an die Straße herangerückt; das Baufenster wäre dadurch um etwa zwei Meter überschritten worden. Als Begründung führten sie an, dass ihre Grundstücke zu den kleinsten im Wohngebiet gehörten; eine Verschiebung der Parkgelegenheiten würde immerhin etwas mehr Gartenfläche geschaffen.

Das Bauamt hatte dafür plädiert, die Ausnahme zu genehmigen: Die ohnehin kleinen Grundstücke seien durch die nachträglich eingefügte Erschließungsstraße hinter den Grundstücken gegenüber den Nachbarn um vier Meter beschnitten. „Die strikte Einhaltung der Baugrenzen würde eine Härte bedeuten, die nicht beabsichtigt war“, erklärte Patrik Riesterer. Dem hielt Günter Senn (SPD) entgegen, dass die Bedingungen beim Kauf der Grundstücke sehr wohl bekannt gewesen seien: „Die Flächen wurden nicht im Nachhinein kleiner gemacht.“

Trotzdem hätte man über eine Ausnahme sprechen können, so Senn – wenn′es denn um eines der letzten derartigen Projekte in der Hutmatt ginge und nicht um eins der ersten. Mache man jetzt eine Ausnahme, schaffe man einen Präzedenzfall, auf den sich alle weiteren Bauherren berufen würden. Davon zeigte sich auch Bürgermeister Gunter Braun überzeugt: „Klar, das Zickzack aus nach vorn gerückten Garagen und zurück gesetzten Häusern würde sich dann durch die ganze Straße ziehen.“ Roland Räuber hatte namens der Gemeinschaft argumentiert, dass man in der Hutmatt schon viele Ausnahmen habe durchgehen lassen; auf den aktuellen Fall komme es da kaum mehr an.