Steinen Handy am Ohr und ohne Gurt

Nachrichten-Ticker

16:13 Türkisches Ministerium: Hinweise auf Sarin-Einsatz in Syrien

Istanbul - Nach der Autopsie von Opfern des mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien geht das türkische Gesundheitsministerium von einem Einsatz der Chemiewaffe Sarin aus. "Ersten Untersuchungsergebnissen zufolge wurden bei den Kranken Symptome gefunden, die darauf hinweisen, dass sie einem chemischen Stoff ausgesetzt waren", teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Autopsie sei in Adana an drei Leichen aus der nordsyrischen Provinz Idlib erfolgt. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff waren rund 30 Verletzte in die Türkei gebracht worden, von denen drei starben.

16:10 Nach Trumps Drohung: Syrien bestreitet Giftgas-Einsatz

Damaskus - Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump hat Syriens Regierung den Einsatz von Chemiewaffen bestritten. "Ich betone, dass wir diese Art von Waffen nicht eingesetzt haben und nicht einsetzen werden", sagte Außenminister Walid al-Muallim in Damaskus. Er bekräftigte Angaben Russlands, dass die syrische Luftwaffe in dieser Woche in der Stadt Chan Scheichun ein Lager mit Chemiewaffen von "Terroristen" bombardiert habe. In dem Ort im Nordwesten Syriens waren am Dienstag Aktivisten zufolge mindestens 86 Menschen durch Einwirkung von Giftgas ums Leben gekommen.

16:07 Junge verhungert - Jugendamtsmitarbeiterin vor Gericht

Medebach - Nach dem Tod eines zwei Jahren alten Jungen im Sauerland steht seit heute eine Mitarbeiterin des zuständigen Jugendamtes vor Gericht. Die 28-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Der bis auf sechs Kilogramm abgemagerte Junge war vor drei Jahren aufgrund "extremer Unterversorgung" gestorben. Seine neun Monate alte Schwester konnten Ärzte retten. Beim Prozessauftakt von dem Amtsgericht Medebach schilderte die Jugendamtsmitarbeiterin ihre Schwierigkeiten, Zugang zu der Mutter und ihren neun Kindern zu bekommen.

15:53 Merkel: "Grundsätzliches Ja" zu weiteren Strukturhilfen Ost

Bad Muskau - Kanzlerin Angela Merkel hat sich zu einer weiteren finanziellen Unterstützung der ostdeutschen Länder bekannt. Seitens der Bundesregierung gebe es ein grundsätzliches Ja zur Verlängerung und Erweiterung struktureller Hilfen, sagte Merkel anach einem Treffen mit den Ost-Ministerpräsidenten im sächsischen Bad Muskau. Sie verwies darauf, dass in den neuen Ländern die Wirtschaftskraft je Einwohner bei 73 Prozent des Westniveaus liege, also noch mehr als 25 Prozent fehlten. Dies bedeute, dass man mit besonderen Maßnahmen darauf reagieren müsse.

15:52 Charmeoffensive von Schulz für FDP - Liberale auf Distanz

Berlin - Mit auffälligen Avancen an die FDP hat die SPD-Spitze Debatten über eine Ampelkoalition nach der Bundestagswahl angeheizt. Kanzlerkandidat Martin Schulz betonte die Verdienste der 1982 zerbrochenen SPD/FDP-Regierung: "Die sozialliberale Koalition auf Bundesebene hat Deutschland ganz sicher moderner und demokratischer gemacht", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. FDP-Chef Christian Lindner lehnte es indes ab, sich an Koalitionsdebatten zu beteiligen. nhaltlich ging er auf Abstand: "Wenn die SPD also vor allem über Steuererhöhungen sprechen will, dann werden die Gespräche kurz."