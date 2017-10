Steinen Herren 65-Mannschaft obenauf

Mauburg. Die Herren 65-Mannschaft des TC Maulburg wurde in dieser Saison überraschend Vizemeister in der zweiten Bezirksliga, nachdem sie im vergangenen Jahr mit Mühe und Not dem Abstieg entronnen war. Dabei spielte in diesem Jahr exakt die gleiche Mannschaft wie 2016 (Manfred Leitner, Hans-Dieter Fleig, Josef Kucsera, Wolfgang Otto, Jean-Marie Johé und Rudi Moser). Am letzten Spieltag wurde Hexental-Wittnau mit 4:2 besiegt, und da gleichzeitig Müllheim in Waltershofen verlor, konnte man die Vizemeisterschaft feiern. Meister und Aufsteiger wurde der SV Solvay Freiburg, der den Maulburgern in Freiburg die einzige Niederlage in dieser Saison beibrachte.

Die Herren 70-Mannschaft (Manfred Leitner, Josef Kucsera, Peter Ebner, Wolfgang Gabriel, Reinhard Jacksch, Rudi Moser und Hannes Mack) konnte in der der Bezirksliga einen fünften Platz erreichen. Die Maulburger gewannen ihre Spiele gegen Müllheim und Heitersheim, mussten aber empfindliche Niederlagen gegen Teningen-March, Buchenbach und den Nachbarn aus Rümmingen einstecken.

Die übrigen Mannschaften spielten mit unterschiedlichem Erfolg: Damen 40 wurden Vorletzte in der Oberliga und steigen nun in die erste ab; Damen 50 (1. Bezirksliga), Herren 40 und Herren 50 (jeweils 2. Bezirksklasse) konnten sich in ihren Ligen behaupten, ebenso die Jugendmannschaften U14 und U16 (jeweils 1. Bezirksklasse), letztere wurde Vizemeister.