Steinen Höllental und Himmelreich

Steinen-Höllstein. Eine anspruchsvolle Wanderung des TuS Höllstein führt am Sonntag, 27. August, von Hinterzarten auf dem Querweg ins Höllental. Die etwa 15 Kilometer lange Tour verläuft auf teils schmalen, steinigen und steilen Pfaden (die auf kurzen Strecken Trittsicherheit erfordern) sowie auf breiten Wanderwegen. Festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung sind erforderlich. Die Gehzeit beträgt zirka fünf Stunden. Abfahrt ist um 9 Uhr am Rewe-Parkplatz in Höllstein. Gäste sind willkommen. Weitere Auskünfte unter  Tel. 07627/971555 (Müller).