Christel Benz öffnete für zwei Tage wieder ihr Atelier und gab Einblicke in ihr aktuelles Schaffen. „Ich male einfach wahnsinnig gern“, sagt die Malerin, „da kann ich mich ausdrücken“. Und das tut sie in über 30 neuen farbkräftigen Bildern.

Steinen-Höllstein. Das große Thema von Christel Benz ist der Mensch. Ihre Grundhaltung ist positivistisch, lebensbejahend. So äußert sich in den Bildern „Vertrauen“, wird „Ein neuer Tag begrüßt“, soll man „Das Leben lieben“, „Dem Takt des Lebens folgen“ und „Brücken bauen“. In der Folge ergeben sich für den Betrachter „Momente des Glücks“.

Die meisten Motive drehen sich um Begegnungen, Verbindungen. Die zwischenmenschliche Kommunikation ist ein wichtiges Thema bei Christel Benz. Man ist, auch wenn man ihr Atelier betritt, „Bei Freunden“. Doch wie sieht es mit den Gesprächen der Menschen aus? Da herrscht eher Abstand und Distanz. Das drückt die Malerin in den Konstellationen der Figuren aus. Paare werden oft von hinten gezeigt, dynamisch strukturierte Gruppen von Menschen gehen irgendwo hin. Da stellt sich doch gleich die Frage: Wohin gehen sie oder wo kommen sie her? Und wohin führen die Treppen? Man könnte sie als Metaphern ins Nichts oder ins Irgendwohin deuten. Das führt zu einem zivilisatorischen Phänomen: der Mensch in der Masse. Bei Benz’ anonymisierten Gesichtern kommt einem Elias Canettis Betrachtung in den Sinn, dass innerhalb der Masse Gleichheit und eine Richtung herrscht, dass der Einzelne, das Individuum in der Menge aufgeht. Also werfen ihre Bilder durchaus auch soziologische Fragestellungen auf: Wie begegne ich den Menschen? Unterschwellig scheinen die Bilder zu fragen: Was verbindet, was trennt sie?

Gesellschaftliche Erscheinungen also, die die Künstlerin hier aufgreift. Meint sie die verschiedenen Gesellschaftsschichten? Oft erscheinen elegante Frauengruppen in Model-Posen und mit Hüten, dann wieder ganz dunkel gemalte, nur schraffierte Gruppen: also eine mehr imaginäre Masse. Die Menschen bei Benz sind, wie bei Bertolt Brecht, mal im Licht, mal im Dunkeln. Und wie in den Schlussstrophen des Dreigroschenfilms sieht man „nur die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht“.

In ihren neuen Bildern ist Christel Benz von ihrer surrealen Phase abgekommen, dafür sind jetzt Architekturen bildbestimmend. Weiche menschliche Figuren und härtere architektonische sorgen für Spannung im Bild. Neben der Vereinfachung der Figur, die beibehalten wird und die Benz selbst als „halb-abstrakt“ bezeichnet, bringen die Farben wie das neue Blau, das kühle Blau, Dynamik und Tiefe ins Bild. Kontraste gibt es zwischen den Rundungen der Frauen und dem Geometrischen der Häuser. In einige ihrer Längsformate sind interessante kleine Bilder ins Bild gesetzt: etwa Häuser, die Davoser Berge oder abstrakte Farbfelder. Eines gelingt Christel Benz in allen ihren Bildern: die schönen Farbstimmungen.

Nach vielen Jahren hat sie das Thema Akt wieder aufgegriffen, zu sehen als Rückenakt, als umschlungenes Paar, in Umarmung und als Eva in dezenten Hautfarben gemalt. Auch diese Aktdarstellungen kann man zu ihren neuen anthropologischen Studien zählen.

Weitere Informationen: Bis Ende Dezember geöffnet nach Vereinbarung (telefonische Anmeldung: 07627/2078).