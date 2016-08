Ganz im Zeichen von Olympia steht das Sommerferienprogramm des Kinderferienclubs (KFC) unter Federführung der AB-Gemeinde in Steinen.

Steinen. Vom 5. bis 9. September stehen sportliche Aktivitäten im Mittelpunkt des diesjährigen Kinderferien-clubs. Auch wenn die olympischen Disziplinen in aller Freiheit abweichen vom Original: Schubkarrenrennen, Bällebad, Pfeil und Bogen, Hüpfburg, Kistenstapeln, Kletterwand und Cartbahn sind nur einige der 15 Spielstationen.

„Bewegung wird immer wichtiger“, so Jugendreferent David Grau „denn dadurch ist gewährleistet, dass Kinder später beim Bühnenprogramm aufmerksam zuhören können.“ Aber auch für kreative Bastler gibt es täglich wechselnde Bastelangebote. Auch ein Bühnenprogramm, das von jugendlichen Mitarbeitern gestaltet wird, verspricht viel Abwechslung. Täglich gibt es Kurztheater, Musik zum Mitsingen und Geschichten aus der Bibel. Bei den jüngeren Kindern sind die beiden Handpuppen „Toto und Korky“ wieder dabei.

Veranstalter erwarten rund 300 Kinder

Damit die erwarteten 300 Kinder in der Masse nicht untergehen, gibt es Kleingruppen, in denen ein persönlicher Kontakt zu anderen Kindern und Mitarbeitern möglich ist. Ein Imbiss in Form von Kuchen und Kaltgetränken wird ebenfalls angeboten. Neu ist in diesem Jahr eine Hüpfburg für die jüngeren Kinder. Aus organisatorischen Gründen wird eine Kletterwand erst ab Dienstag und nur für die älteren Kinder angeboten.

Aufgrund der hohen Nachfrage der vergangenen Jahre werden für Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren zwei parallele Programme angeboten. Die Fünf- bis Siebenjährigen treffen sich am Haus der Sicherheit, und die Acht- bis Dreizehnjährigen auf dem Platz neben der Sporthalle in der Köchlinstraße. Dort wird extra ein großes Festzelt aufgebaut. Einlass ist ab 9 Uhr, Beginn um 9.30 Uhr. Ende ist gegen 12 Uhr bei den jüngeren beziehungsweise 12.15 bei den älteren Kindern. 80 Mitarbeiter organisieren dieses Projekt, bereiten sich seit Wochen in verschiedenen Teams darauf vor.

Die Teilnahme am Kinderferienclub ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Wer dieses Projekt unterstützen möchte, kann das durch eine Kuchen- oder Geldspende tun, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veranstalter ist die AB-Gemeinde Steinen in Zusammenarbeit mit den beiden evangelischen Kirchengemeinden Steinen und Höllstein, dem Haus Frieden und der evangelischen Freikirche Steinen.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zum Kinderferienclub gibt es im Internet unter www.kinderferienclub.de oder bei Jugendreferent David Grau, Tel. 07627/5972333.