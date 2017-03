Steinen-Endenburg (hp). Als Ortsvorsteher hat er Impulse gegeben, als Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung des Schneiderhofs in Kirchhausen die Vision von einem Bauernhausmuseum Wirklichkeit werden lassen: Heute feiert Jürgen Kammerer seinen 75. Geburtstag.

Geboren wurde Jürgen Kammerer am 14. März 1942 in St. Georgen im Schwarzwald.

Nach abgeschlossener Werkzeugmacherlehre und dem Wehrdienst holte er das Abitur nach und studierte ab 1967 an der Pädagogischen Hochschule in Lörrach. An der Hellbergschule im Lörracher Stadtteil Brombach unterrichtete Kammerer bis zu seiner Pensionierung schwerpunktmäßig in den Fächern Technik und Geografie.

1980 begann Jürgen Kammerers kommunalpolitisches Wirken in Steinen. Kammerer wurde zum Ortsvorsteher seiner Wahlheimat Endenburg gewählt. Während dieser Tätigkeit wurde ihm die häufige Verknüpfung zwischen den örtlichen Belangen und denen des Landkreises Lörrach bewusst. Dies führte dazu, dass Kammerer für die Freien Wähler für den Kreistag kandidierte, dessen Mitglied er von 1984 bis 1994 war. Kammerer verstand es, Mitbürger für seine Ideen zu begeistern und für Arbeiten zu gewinnen, die letztendlich dem Ort und der Gesamtgemeinde zugute kamen. Dabei stand Kammerer stets an vorderster Front. „Das gemeinsame Miteinander hat verbunden“, so Kammerer in der Rückschau. Unvergessen sind auch die Heugeißfeste, die bei den Fremdenverkehrsgästen besonders beliebt waren, und die Hornschlittenrennen in schneereichen Wintern.

Aus gesundheitlichen Gründen hatte Jürgen Kammerer 1991 sein Mandat als Ortsvorsteher niedergelegt. Ein Schritt, der ihm nicht leicht fiel, aber notwendig wurde. Elf Jahre lang hatte er sich beinahe rund um die Uhr für die Belange Endenburgs eingesetzt, und hier vor allem für den Fremdenverkehr und den Erhalt der Landwirtschaft in einem topgrafisch anspruchsvollen Gebiet. Nicht vergessen darf man, dass es Kammerers Verdienst war, dass in Endenburg wieder standesamtliche Trauungen möglich waren.

Als Ortsvorsteher hatte Kammerer viele Impulse gegeben, sein wohl nachhaltigster dürfte das Bauernhausmuseum Schneiderhof sein, das eng mit seinem Namen verbunden ist. Er knüpfte eine besondere Freundschaft zu Berta Schneider, die er regelmäßig besuchte und die ihn immer wieder mit ihrer Gelassenheit angesichts der Umstände beeindruckte.

Fasziniert von dem Bauernhaus, reiften bei ihm Überlegungen, wie das Gebäude der Nachwelt erhalten bleiben könnte. Nach dem Tod von Berta Schneider im Jahr 1986 übernahm der inzwischen gegründete Verein zur Erhaltung des Schneiderhofs in Kirchhausen die Liegenschaft und machte sie zu einem Bauernhausmuseum, in dem das Andenken an die letzte Bewohnerin bewahrt wird. Mittlerweile haben über 200 000 Personen den Schneiderhof besucht.

2002 wurde Jürgen Kammerers Engagement mit dem Bürgerteller der Gemeinde Steinen gewürdigt, und 2015 erhielt der ehemalige Lehrer und Ortsvorsteher für seinen persönlichen Einsatz für Erhalt und Betrieb des Schneiderhofs die Johann-Peter-Gedenkplakette der Gemeinde Hausen.