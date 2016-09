Das New Philharmonic Sound Orchestra der Musikschule Mittleres Wiesental fängt wieder an zu proben. Auch diesmal wird ein breit gefächertes Programm von sinfonischer Musik bis hin zu Rock, Pop und Filmmusik erarbeitet. Die Proben finden montags ab 19.15 Uhr in den Räumlichkeiten der Freien Waldorfschule in Schopfheim statt. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 07627/910080 oder -81 und per E-Mail an: post@musikschule-mittleres-wiesental.de. Foto: zVg