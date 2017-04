Steinen Jeder Handgriff muss sitzen

Endspurt auf dem schweißtreibenden Weg zum Floriansjünger: 20 Männer und vier Frauen mussten nach 70 Stunden intensiver Grundausbildung durch 21 erfahrene Ausbilder aus den Reihen der Feuerwehren aus dem Landkreis am Wochenende Flagge zeigen.

Steinen (hjh). Am Samstag stand die praktische Prüfung auf dem Stundenplan. Am Montag rauchten bei der theoretischen Prüfung die Köpfe der neuen Helferinnen und Helfer in spe, die sich zum ehrenamtlichen Dienst am Nächsten verpflichtet fühlen und sich deshalb nicht scheuten, ihre Freizeit zu opfern und noch einmal die Schulbank zu drücken. Und alle haben – dank guter Ausbildung – in der Praxis und in der Theorie bestanden.

Das von der Landesfeuerwehrschule vorgegebene, vom Arbeitskreis Ausbildung unter Kreisbrandmeister Christoph Glaisner neu erstellte und nun landkreisweit einheitliche Ausbildungskonzept beinhaltet die erste Stufe Erste Hilfe, gesetzliche Grundlagen und Organisation, Brennen und Löschen, Löscheinsatz und technische Hilfeleistungen.

Die angehenden Feuerwehrleute lernen Feuerwehrfahrzeuge im Detail kennen, erfahren, wie sie beladen und im Ernstfall eingesetzt werden, üben mit tragbaren Leitern, mit Motorkettensägen und Geräten zur technischen Hilfeleistung, die immer mehr an Bedeutung im Feuerwehralltag gewinnen. Abgerundet wird die Grundausbildung mit Kenntnissen im Sicherheitswachdienst, mit den wichtigsten Bestimmungen der Feuerwehrdienstvorschriften und den Unfallverhütungsvorschriften, die in erster Linie der eigenen Sicherheit im nicht ganz ungefährlichen Einsatzfall dienen.

„Lernziel ist, Feuerwehrmann oder -frau zu werden“, betont Walter Bachmann, der Kommandant der Gesamtwehr in Steinen, die das in der Form erstmalige Ausbildungslager beim Haus der Sicherheit (HdS) organisierte. Wer dieses Ziel erreichen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und die Grundausbildung bestehen, erklärt Bachmann das Prozedere.

Im Hof des Haus der Sicherheit schwitzten am Samstag unterm hellglänzenden Sicherheitshelm 18 Damen und Herren aus Steinen und sechs weitere aus dem ganzen Landkreis. An den Geräten, Fahrzeugen und Schläuchen instruiert wurden sie von eigens dafür geschulten Ausbildern aus Maulburg, Rheinfelden, Schopfheim, Grenzach, Efringen-Kirchen und Steinen. Jeder Handgriff musste sitzen. Sie mussten wissen, wo in den Fahrzeugen was zu finden ist, Schläuche ausrollen und Löschen oder die drei schrottreifen Übungskarren mit Spreizer, Schere, Zylinder und Schneidgerät fachkundig (und fast blind) so zerlegen, dass eingeklemmte Personen dabei nicht verletzt wurden.