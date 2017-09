Steinen Jeder hat seine eigene Gabe

Steinen (gar). In der AB-Gemeinde (Augsburger Bekenntnis) wurden am Sonntag während des Gottesdienstes zwei neue Jugendreferenten eingeführt, und die beiden ehemaligen Jugendreferenten bekamen eine neue Aufgabe in der Gemeinde.

Das Schweizer Ehepaar Carina (23 Jahre) und Simon (25 Jahre) Gantenbei teilt sich die Aufgabe als Jugendreferent. Beide haben Theologie und Pädagogik auf Chrischona studiert. Für die Einführung war Achim Kellenberger, der Gemeinschaftsinspektor des AB-Verbandes, angereist.

In seiner Predigt ging Kellenberger darauf ein, was das Wesentliche für die Jugendreferenten ist. Dazu gehören Zeit für das Entscheidende haben und Arbeiter sein. Wichtige Verantwortungen in diesem Dienst sind weiterhin die Hingabe an Jesus Christus und die Treue zu ihm. Der Punkt ist die Teamarbeit. Kellenberger machte auch deutlich, dass jeder der Referenten seine je eigene Gabe hat und diese auch einbringen solle. Zum Schluss der Einführung wurde das Ehepaar besonders gesegnet.

Pfarrer Dirk Kellner von der evangelischen Petrusgemeinde in Steinen ließ ein Grußwort an die beiden verlesen, da er wegen der Amtseinführung von Pfarrer Jochen Eber (siehe gesonderten Bericht) nicht anwesend sein konnte. Für ihn ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen, die den beiden anvertraut sind, mit „den Augen des Herzens zu sehen“ und „wenn geboten, verantwortungsvoll Nein zu sagen.“ Martin P. Grünholz, einer der beiden früheren Jugendreferenten, schenkte den beiden theologische Bücher und erinnerte daran, dass Christus im Mittelpunkt stehen solle. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit euch“, so Grünholz, der auf Chrischona Theologie studiert hat und nun als Pastor eingesetzt ist, genauso wie David Grau, der auf Chrischona den theologischen Jahreskurs absolviert hat.