Steinen „Jeder Mensch ist wertvoll vor Gott“

Steinen (os). Jeder Mensch ist wertvoll vor Gott: Diese im christlichen Glauben verwurzelte Überzeugung hat Denken und Tun des seit 18 Jahren in Steinen lebenden evangelischen Pfarrers Adolf Link geprägt. Heute kann Link seinen 80. Geburtstag feiern.

Geboren wurde Adolf Link am 18. März 1937 in Nürnberg. Mit drei Geschwistern in Hersbruck aufgewachsen und früh Halbwaise – sein Vater starb im Zweiten Weltkrieg – , erlebte er die Bombardements der letzten Kriegsmonate. Nach der Schule absolvierte der Jubilar eine Lehre als Former und Gießer und wurde später Facharbeiter.

Seit seiner Jugend war Adolf Link in der Kirchengemeinde seiner Heimatstadt engagiert, und als sich ihm Mitte der 50er-Jahre die Chance bot, eine theologische Ausbildung zu absolvieren, zog er ins Dreiländereck und absolvierte in Sankt Chrischona eine Ausbildung zum Pfarrer. Nach Abschluss der Ausbildung 1963 heiratete er seine Ehefrau Ruth, die ebenfalls in Sankt Chrischona ihre Ausbildung zur Gemeindediakonin gemacht hatte.

Nach der Zeit in Sankt Chrischona schloss Adolf Link sein Theologiestudium in Heidelberg ab. Ab 1964 war das Ehepaar Link 35 Jahre lang für die badische Landeskirche in Nord- und Südbaden tätig. Die Links haben sechs Kinder, fünf Söhne und eine Tochter und zwischenzeitlich zehn Enkel.

Während der Ausbildung in Sankt Chrischona hatten die Links das Dreiländereck schätzen gelernt und sich in Steinen, wo ein Sohn lebt, niedergelassen, um hier den Ruhestand zu genießen. „Die Menschen hier haben uns sehr gut aufgenommen, es ist eine tolle Nachbarschaft entstanden, und wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Adolf Link. Einen wirklichen Ruhestand hat Adolf Link indessen nicht. Seit dem Umzug nach Steinen vor 18 Jahren, ist er in der Pfarrvertretung tätig, hält regelmäßig Andachten im Seniorenzentrum Mühlehof in Steinen und gestaltet Freizeiten. Und auch in der Notfallseelsorge ist Adolf Link nach wie vor tätig. „Durch die Arbeit in der Pfarrvertretung habe ich auch im Ruhestand eine Aufgabe und kann die christliche Nächstenliebe, die ich Zeit meines Lebens erfahren habe, weitergeben “, sagt Adolf Link.

Seinen runden Geburtstag wird Adolf Link heute mit der großen Familie und den Freunden feiern.