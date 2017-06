Steinen Jubel bis weit nach Mitternacht

Nachdem in den letzten Jahren das Rock-Festival, das sich den Ehrennamen „Wälder-Woodstock“ verdient hat, von den Wettergöttern nicht wirklich verwöhnt worden war, ging am Samstag bei sommerlichem Traumwetter ein Festival über die Bühne, das bei Jung- und Altrockern jeglicher Couleur absolut keinen Wunsch mehr offenließ. Bis weit nach Mitternacht tanzten und jubelten die Rock-Freunde, dass es eine Freude war, dabei zu sein.

Von Heiner Fabry

Steinen-Weitenau. Mit dem 25. Rock am Bruch konnten die Organisatoren der „Kulturaktion 90“ nahtlos an die Rock-Festivals früherer Jahre auf dem Schillighof bei Weitenau anschließen. Das Programm hatten die Organisatoren auf einen Festivaltag gestrafft. Das bedeutete aber keine inhaltlichen Abstriche. Wie gewohnt rockten die Bands sehr zur Freude der zahlreich angereisten Gäste den Schillighof mit Auftritten von Blues und Rock über Hardrock und Metal bis zu Punk. Dabei konnte das Publikum bekannten Bands lauschen, aber auch manche eindrückliche neue Formationen kennen lernen.

Den Auftakt machte eine Inklusionsveranstaltung. Bands von Menschen mit Behinderungen aus dem St. Josefshaus in Herten und dem Haus Engels in Bad Bellingen waren ganz natürlicher Teil des Rockfestivals und wurden vom Publikum für ihre Vorstellungen mit sehr viel herzlichem Beifall belohnt. „The Handicaps“ aus Herten präsentierten moderne Schlager und bekannte Hits, bei denen der Zuhörer spontan mitsangen oder mitklatschten. Die „Engels Hausband“ überzeugte ebenfalls mit ihrem großen Bläsersatz und einem fetzigen Programm, in das sie auch eine amerikanische Polka integriert hatten.

Dann begann mit dem Band-Wettbewerb das Rockprogramm des Abends. Zwei Bands hatten sich hierzu eingefunden. Es stellte sich vor die 2015 gegründete Schopfheimer Formation „We lost track“, die mit Frontfrau Fabienne Klein Eigenkompositionen aus Hardrock und Metal präsentierte, die richtig Schwung auf den Schillighof brachte.

Mit der Crossover-Bluesband aus der Schweiz präsentierten dann die Organisatoren den ersten Höhepunkt des Festivals, ohne den Auftritt von „We lost track“ damit schmälern zu wollen. Die Crossover-Bluesband mit Frontman Helmi Zürcher, einem gigantischen Gitarristen Loris Mariuzzo, Patrik Brunner an den Keyboards, Andy Schulthess am Bass und einem entfesselten Udo Matthias am Schlagzeug knüpfte an die gute alte Rock- und Bluestradition an und legte eine perfekte Bühnenshow hin, die das Publikum ein- ums andere Mal zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss.

Die eindrückliche Bühnenpräsenz von Frontman Helmi Zürcher schuf den Hintergrund für die imposanten Soli-Einsätze von Loris Mariuzzo an der Gitarre und Patrik Brunner an den Keyboards. Einen ersten Höhepunkt legten die Bluesmen mit „Sweet talker“ von „White Snake“ hin, um gleich darauf mit „Black magic Woman“ den zweiten Kracher folgen zu lassen.

Die Spitze wurde erreicht, als die Musiker die Bühne dem Schlagzeuger Udo Matthias aus Kandern und dem herausragenden Bassisten Andy Schulthess überließen, die in einem Solo-Duell das Publikum (fast) sprachlos zurückließen. Ein wahrer Begeisterungssturm von den zuhörenden und entfesselt tanzenden Gästen war eindrücklicher Beweis, dass die Crossover-Bluesband den Geschmack der Rockfreunde am Bruch völlig getroffen hatte.

Steinen-Weitenau (hf). Das Abendprogramm von Rock am Bruch steht traditionsgemäß unter dem Motto „Let’s get loud“. Und tatsächlich wurde es am Abend auf dem Festivalgelände am Schillighof bei Weitenau laut, richtig laut.

Rock am Bruch ist wohl das letzte der Open-Air Rock-Festivals in der Region. Schon zum 25sten Mal pilgerten die Anhänger von Rock und Blues auf das Gelände, um wieder richtig abzurocken. Den Auftakt des Abendprogramms gestalteten die „Ten Painless Ways“, die schon früher bei Rock am Bruch zu hören waren. Die Band aus Lörrach und Mulhouse hat mit ihrem Mix aus Titeln von Muddy Waters, CCR, ZZTop und Rory Gallagher schon seit Jahren einen festen Fankreis unter den Blues- und Rockanhängern gesichert.

Bei Titeln wie „Sweet home Alabama“, dem „Hoochie Coochie Man“ von Muddy Waters oder „I don’t need no doctor“ von John Mayer war es wieder da – das alte Blues- Festival-Gefühl früherer Jahre, und das Festivalgelände verwandelte sich in einen wogenden Tanzboden der Rockfans. Frontman Michi Strub mit Gesang und Mundharmonika ließ den Festival-Besuchern keine ruhige Minute und reihte Klassiker an Klassiker.

Unterstützt von den großartigen Solisten an Gitarre, Keyboards, Bass und Schlagzeug, boten „Ten Painless Ways“ einen Auftritt, der ganz nach dem Geschmack der Rock- und Blues-Gemeinde war. In die Kategorie „Surprise“ gehörte wohl die Präsentation von „Alley Cat“ der Stray Cats, die von dem Publikum mit lautstarker Begeisterung quittiert wurde. Das „Sympathy for the Devil“ von den Stones war ein mitreißender Schlusspunkt des Auftritts, bei dem die Fans laut mitsangen.

So richtig laut wurde es, als die Punk-Formation „Driven“ aus Hessen die Bühne enterte. Echter Hardcore-Punk war bislang kein Bestandteil des Programms von Rock am Bruch. Aber „Driven“ fand auf Anhieb Publikum auf dem Schillighof, und es wäre zu wünschen, die fünf Musiker wieder dort zu hören. „Punk wie zu Omas Zeiten“ heißt es in der Eigenbeschreibung der Band, die es bei Rock am Bruch so richtigkrachen ließen. Knochenharten, schnörkellosen Punk boten die fünf Musiker mit dem Irrwisch am Bass, Pascal, und dem Gitarristen und Sänger Stefan, dass einem Sehen und vor allem Hören vergehen konnte.

Um die Knochen des Publikums etwas in Schwung zu halten, riefen zwei Musiker von „Driven“ zur ersten „Punk-Polonaise“ auf und zogen mit den Gästen über das Festivalgelände. Ganz ohne Zweifel, der Punk ist angekommen auf dem Schillighof.