Steinen Jumelagebesuch: Verbundenheit hervorgehoben

Am vergangenen Wochenende nahm Cornimonts Bürgermeisterin Marie-Josephe Clement mit einer Delegation am Jumelage-Treffen in Steinen teil.

Steinen. Auf dem Programm standen unter anderem die Besichtigung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Höllstein sowie das neue Gebäude der Kommunalen Wohnbaugesellschaft Steinen in Höllstein. Anschließend ging es nach Hägelberg zur Besichtigung des neuen Dorfgemeinschaftshauses und der Nahwärmezentrale der Energie aus Bürgerhand. Danach verbrachten die 27 Gäste und 40 Freunde der Jumelage und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung den Nachmittag an der Waldschenke. Dort wurden die Teilnehmer von Thilo Tscheulin über seine künstlerischen Arbeiten informiert.

Auf der Fahrt durch Steinen wurde das künftige Baugebiet „Alte Weberei“, das sanierte Steinener Schloss und das Kloster Weitenau angesteuert. Anschließend ging es zum Dorffest nach Weitenau. In ihren Ansprachen gingen Bürgermeisterin Clement aus Cornimont und Bürgermeister Braun aus Steinen auf aktuelle Themen ein und bekräftigten die Verbundenheit beider Kommunen durch die Jumelage. Im kommenden Jahr findet das Treffen wieder in Cornimont statt.