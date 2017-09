Steinen Klangvoller Abschluss

Steinen. Bereits zum achten Mal fand der Sommerkurs der Musikschule Mittleres Wiesental für junge Streicher unter der Leitung von Rafael Lobo in Steinen statt. Die jugendlichen Musiker hatten eine Woche lang ganztägig ein anspruchsvolles Programm erarbeitet und trugen dieses nun in der katholischen Kirche in Höllstein zum Abschluss vor.

Zuerst spielten alle gemeinsam einen Satz aus Telemanns Alster-Suite mit dem Namen „Konzertierende Frösche und Krähen“, bei dem man die genannten Tiere lautmalerisch hören konnte. Anschließend zeigten die Jungmusiker ihr Können in drei verschiedenen Streichquartetten.

In der Besetzung Jan Feiertag (Violine), Louisa Schütz (Violine), Anne Probst (Viola) und Lea Korsten (Cello) erklang das anspruchsvolle Haydn-Quartett in C-Dur. Das Mozart-Quartett in der Besetzung Felicitas Kiefer (Violine), Emma Künzel (Violine), Jan-Eric Seidensticker (Viola) und Bjarne Seidensticker (Kontrabass) begeisterten durch seine gut abgestimmte Version des Dissonant Quartetts. Das sehr anspruchsvolle D-Dur Quartett von Schubert wurde in der Besetzung Elisa Klug (Violine), Selina Probst (Violine), Sarah Korsten (Viola) und Paul Höft (Cello) hervorragend gemeistert.

Musikschulleiter Bernward Braun überreichte den Absolventen eine Urkunde für ihre erfolgreiche Teilnahme. Danach fand das Konzert mit der Pizzicato-Polka von Strauß und einer Vivaldi- Symphonie, die von allen Teilnehmern gemeinsam gespielt wurde, einen klangvollen Abschluss.