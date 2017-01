Steinen-Hägelberg (jab). Wieder einmal bereitete das Haus Frieden seinen Gästen und Besuchern am Neujahrstag ein klangvolles Willkommen im Neuen Jahr: Auf der Bühne zu Gast war zum wiederholten Male das ungarische Violine- und Harfeduo Lajos Földesi und Andrea Kosic zusammen mit der in Basel ansässigen Sopranistin Eva Csapó. Bei ihrem beinahe schon traditionellen Neujahrskonzert im Haus Frieden brachten die drei in diesem Jahr ganz überwiegend Musikstücke geistlicher Prägung zu Gehör, und so vereinten sich Kompositionen wie Georg Friedrich Händels „Dank sei Dir, Herr“, Ferdinand Hillers „Gebet“ (Text: Emanuel Geibel“), Karl Reinekes „Gebet über den Wassern“ (Text: Moritz Graf von Strachwitz) und das feierliche „Panis Angelicus“ von Cesar Franck zum Klangerlebnis mit erbaulicher Botschaft.

Immer wieder wechselten die musikalischen Konstellationen auf der Bühne. Mal schuf Andrea Kosic mit ihrer Harfe das tragende Fundament für Eva Csapós Gesang, mal begleitete diese sich selbst auf dem Klavier, dann wieder – und das doch zumeist - präsentierten die drei Musiker sich als klangvolle Einheit.

Schließlich präsentierte sich das Violine-/Harfe-Duo in einem Stück des ungarischen Komponisten Albert Siklos und in zwei anspruchsvollen Sätzen aus Händels Sonate in g-moll in seiner „Original-Besetzung“, in der es jenseits seiner regelmäßigen Gastspiele mit Eva Csapó aktiv ist.

Zum klanggewaltigen Ende des regulären Programms erklang George Bizets „Agnus Dei“, bevor Felix Mendelssohn‐Bartholdys Vetonung des 95. Psalms -. „Kommt, lasst uns anbeten“ - als Zugabe den endgültigen Schlussakkord setzte.

Namens der Gastgeber von Haus Frieden zeigte sich Günter Volz am Ende des Konzertes tief berührt: „Musik, die von Herzen kommt und zu Herzen geht – ihr habt unsere Herzen bewegt“, sagte Volz, und überreichte den Musikern zum schmackhaften Dank Neujahrsbrezeln.