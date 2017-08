Steinen Kult-Getränk mit Geheimrezeptur

Steinen-Höllstein (os). Die 13 war keine Unglückszahl für die Frösche-Clique Höllstein. Denn mit dem 13. Sommerlochhock am Samstagabend feierte die Clique auf dem Schulhof der Grundschule einen enormen Erfolg.

Bei mäßigem Wetter hatten die „Frösche“ am Freitagabend die Festinfrastruktur, Zelte und Pavillons aufgebaut. Einen Tag später machte das Wetter mit und es konnten weitere Bewirtungsgarnituren aufgebaut werden.

Rund eine Stunde nach Bewirtungsbeginn am Samstag gab es keine freien Sitzplätze mehr. Auf der Bühne sorgten später die „Knastbrüder“ Jeannot und Christian Weißenberger für Stimmung.

Mit ihrem Mundart-Folk-Rock, sei es mit den Eigenkompositionen aus der Feder von Jeannot Weißenberger oder mit Songs des kürzlich verstorbenen Schweizer Mundartrock-Sängers Polo Hofer und von Otto Bürgelin – das Publikum ging begeistert und textsicher mit.

„Adelhuse“, das „Belchenlied“, „Berta“ und „Ramona“ erklangen genauso wie Bob Dylans „I want you“ auf Alemannisch: „I suech Di“. Und natürlich Weißenbergers Liebeserklärungen an die Region: „Im Wiesetal“ oder „Uff em Märt“, all das begeisterte die Zuhörer während des dreistündigen Auftritts.

Dass der Sommerlochhock solch einen guten Zuspruch fand, freute den Vorsitzenden der Frösche-Clique, Marco Baumann. Baumann und seine gut 30 Mitstreiter trafen nicht nur mit dem Musikangebot, sondern auch mit den Speisekarten den Geschmack des Publikums.

Neben Gegrilltem und frischen Salaten gab es auch Kaffee und Kuchen sowie den ganzen Abend Getränke, auch an einer Bar. Dort fragten nicht wenige nach dem Rezept des Kult-Getränks „Froschlaich“. Das, was im grün schimmernden Cocktail drin ist, erfuhr niemand, schließlich will man auch künftig ein besonderes Getränk anbieten können.