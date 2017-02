Lara Schwede stellt am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr im Mühlehof (Öffnung: 19.30 Uhr) in Steinen ihr Buch „Im Schatten der ersten großen Liebe“ vor.

Steinen. Das Seniorenzentrum Mühlehof und der Förderverein Kunst und Kultur organisieren die Lesung mit der jungen Frau, die in Steinen aufwuchs und 2012 am Hebel-Gymnasium in Lörrach ihr Abitur machte.

„Im Schatten der ersten großen Liebe“ ist ein sehr persönliches Werk und hat viel Autobiografisches. Sie selbst habe ihre erste große Liebe mit 15 Jahren getroffen, erzählt sie; die Beziehung dauerte vier Jahre. „Es war eine außergewöhnliche Beziehung“, sagt sie und betont: „Ich habe gelernt, was bedingungslose Liebe wirklich bedeutet. Und mir war es wichtig, das zu teilen.“ Dieser Mission folgend, scheut Lara Schwede sich nicht, von Gefühlen zu schreiben und dabei, ebenso wie ihre Protagonistin, zuweilen „hoffnungslos romantisch“ zu sein, heißt es in der Presseankündigung.

16 Monate arbeitete sie an diesem Buch. Anfangs waren nur wenige eingeweiht. Mittlerweile schreibt Lara Schwede unter dem Pseudonym Lara Franziska und verrät, dass sie in diesem Jahr noch zwei Bücher herausgeben will.

Bei ihrer Lesung im Mühlehof wird Lara Schwede Passagen aus ihrem fast 400-seitigen Buch, das es als eBook und als Taschenbuch gibt, vortragen.