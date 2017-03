Steinen „Leistung ist für Gemeinde unbezahlbar“

Steinen (jw). Die vergangene Schwimmsaison verlief für die DLRG-Ortsgruppe Steinen ohne größere Zwischenfälle. „Mit 60 Wachstunden lagen wir etwas höher als im Jahresvergleich“, berichtete Vorsitzender Kai Sütterlin bei der Generalversammlung im Haus der Sicherheit.

Rückschau

Zahlreiche Stunden wurden wieder für den Wachdienst als ehrenamtliche Aufgabe aufgebracht, davon 170 Stunden für Bereitschaft und 60 für Wachstunden. Im Bereich Ausbildung waren es 700 Stunden. Die Altpapiersammlung erbrachte sieben Tonnen, Kai Sütterlin dankte allen Helfern.

Dank der Unterstützung des DM-Marktes kam die Ortsgruppe zu einer neuen Küche im Wachraum des Freibades. Zum Ende der Freibadsaison habe die Zusammenarbeit mit den Schwimmmeistern nicht mehr so gut funktioniert, hieß es. Gespräche mit dem Schwimmbadbetreiber hätten stattgefunden, und man hoffe auf eine Besserung.

Mitglieder

Die Mitgliederzahl erhöhte sich im vergangenen Jahr um sechs aus 165, die Hälfte davon sind Jugendliche.

Das Training im Hallenbad Maulburg sei ab September sehr gut besucht gewesen, war zu hören. In der Altersklasse „Kinder zwischen sechs bis acht Jahren“ musste sogar mangels Personal ein Aufnahmestopp für regelmäßiges Trainieren verhängt werden.

Wettbewerbe

Über das Training, die Ausbildung und Wettkämpfe im Schwimmsport berichtete Alexandra Böhler, die die technische Leitung innehat. Wie jedes Jahr haben die Mitglieder an zwei Erste-Hilfe-Weiterbildungen teilgenommen. Bei den Bezirksmeisterschaften war die erste Mannschaft (17-/18-Jährige, weiblich) erfolgreich und durfte an den Landesmeisterschaften teilnehmen, wo sie den neunten Platz belegten.

Über die Jugendarbeit berichtete Chris Knoblich. Neben den sportlichen Aktivitäten standen Spiel und Spaß im Vordergrund. Das jährliche Kinderzelten mit der Familie kam gut an. Im November meldeten sich 30 Teilnehmer für eine Hüttenfreizeit in Hasel an. Viele Teilnehmer gab es bei den Ortsmeisterschaften in Maulburg im Oktober, und bei den Vergleichsmeisterschaften in Lörrach waren zwei Mannschaften mit dabei.

Ehrungen

Den Kassenbericht verlas der Vorsitzende für den verhinderten Kassenwart. Die Kasse konnte mit einem Plus abschließen. Kassenprüfer Dirk Dombrowski lobte die übersichtliche Darstellung.

Als Vertreter für den Bezirkstag im April mit den acht Ortsgruppen wurden Michael Rothmund und Tina Sütterlin von der Versammlung gewählt.

Die Ehrungen nahm Günter Stauß als Vertreter des Bezirks Markgräflerland vor. Für 40 Mitgliedsjahre wurde Wolfgang Deschler mit dem Abzeichen in Silber geehrt, für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Karina Lembke ebenfalls das Abzeichen in Silber. Für zehnjährige Treue zur DLRG gab es Bronze für Alina Pischorn (nicht anwesend).

Wolfgang Deschler würdigte die DLRG für ihre Arbeit, die für die Gemeinde unbezahlbar sei.