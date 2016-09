Steinen (jw). Die evangelisch-lutherische Gemeinde hatte am Sonntagmorgen zu einer Vernissage in die Christuskirche eingeladen. Bei der Begrüßung dankte Pfarrer Kai Thierbach der Künstlerin Anna Köpnick. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Ausstellern sei es diesmal eine Vertreterin der jungen Generation, die ihre Werke zeigt, so Thierbach.

Die Bilder stehen für eine Phase der Umorientierung im Leben der Künstlerin. Entstanden sind sie vor allem in den Jahren 2014 und 2015. In dieser Zeit entschloss sich die junge Frau, die nach einem Studium der Kulturwissenschaft in Hildesheim in verschiedenen Theaterbetrieben vor und hinter der Bühne gearbeitet hat, Malerin zu werden. Folglich begann sie im vergangenen Oktober ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe.

Nach einem spannenden und nervenzerreibenden Theaterleben habe sie das Malen als „Insel der Entschleunigung“ entdeckt, sagte Anna Köpnick bei der Vernissage.

So entstand am Ufer der Ardèche, wo sie Urlaub machte, eines der ersten Landschaftsbilder. Selbstporträts oder der „gedeckte Tisch“, der in seiner ruhigen beschaulichen Ausstrahlung eine ganz besondere Wirkung auf den Betrachter ausübt, sind ebenfalls Resultate dieser Rückbesinnung. Die Hälfte der ausgestellten Bilder sind in Steinen entstanden und haben zur Freude der Künstlerin jetzt den Weg in die Ausstellung gefunden.

Dem Theater, ein Thema von dem sie nicht loskommt, hat Anna Köpnick eine weitere Bilderreihe gewidmet: menschliche Gestalten, ausdrucksstark in Farbe und Gesichtern. „Die Eindrücke wollte ich festhalten“, so die Künstlerin, die auf einige Gemälde näher einging.

Ergänzt werden die persönlichen Bilder, wie sie betont, durch Schwarz-Weiß-Zeichnungen zum Thema Wahrheit.