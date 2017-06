Steinen „Manchmal sind sie wie Kinder“

Steinen-Höllstein (hp). Mit der „Fabel von der Schreibmaschine“ hat der Höllsteiner Hans-Peter Günther Neuland betreten und seine erste Kurzgeschichte geschrieben. Die Resonanz auf die Veröffentlich in unserer Zeitung war so überwältigend, dass er Fortsetzungen schrieb, die ebenfalls in unserer Zeitung veröffentlicht wurden. Jetzt hat Günther eine weitere Kurzgeschichte verfasst, in der wiederum Schreibmaschinen die Hauptrolle spielen:

„Als ich vor einigen Tagen wieder einmal meine kleine Schreibmaschinensammlung besuchte, hörte ich auf dem Weg dorthin ein ziemlich lautes Stimmengewirr. Bei näherem Hinhören entpuppte es sich als handfester Streit, was gar nicht sein konnte, standen in dem Raum doch nur meine Schreibmaschinen. Deshalb verharrte ich noch ein wenig vor der geschlossenen Tür. Aber ich hatte mich nicht getäuscht. Hinter der Tür hörte ich richtige Beschimpfungen. Jetzt musste ich nachsehen, was da drin los war.

Vorsichtig öffnete ich die Tür einen Spaltbreit. Was ich dann sah, konnte ich kaum glauben. Die Maschinen standen nicht mehr wohlgeordnet in Reih und Glied in den Regalen, sondern wirr durcheinander und zum Teil bedenklich nahe am Rand der Regalbretter. Ich konnte mich nicht erinnern, in der Zeit davor irgendwelche Erdstöße bemerkt zu haben. Nun musste ich mir aber doch Gehör verschaffen, denn ich wollte wissen, wie es zu dieser Streiterei gekommen war. Da die große schwarze Royal-Standard-Schreibmaschine noch immer keine Ruhe gab, wandte ich mich an sie.

Um was geht es denn hier, wegen was streitet ihr überhaupt? Na ja, die kleine Erika ist schuld. Die hat angefangen. Was hat sie denn gesagt? Jetzt, wo sie in der Zeitung war, fühlt sie sich wohl als was Besseres und will mit uns nicht mehr sprechen oder spielen.

Jetzt meldet sich aber Erika zu Wort. Das ist gar nicht wahr. Ich wollte nur meine Ruhe haben, und deshalb habe ich nicht geantwortet. Angegeben hast du mit deinen Bildern in der Zeitung. Ein Star, dass ich nicht lache. Eine ganz normale Schreibmaschine, wie wir alle hier, und zudem noch die kleinste.

Nun musste ich aber doch einschreiten. Diese Streiterei war ja nicht mehr mit anzuhören. Ruhe! Ihr benehmt euch ja fast schon wie die Menschen. Neidisch, nur weil eine mehr Beachtung findet als die andere. Ihr solltet euch was schämen. Ihr wisst genau, ich habe euch alle gleich lieb. Also vertragt euch. Wenn das nicht möglich ist, muss ich euch alle entsorgen. Ihr wisst, was das bedeutet. Plötzlich war es mucksmäuschenstill im Raum. Jede Schreibmaschine rutschte wie von Geisterhand bewegt an ihren Platz und tat so, als wäre nichts geschehen. Also. Ich lasse euch jetzt allein. So einen Streit will ich nicht wieder hören und erleben. Als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, lauschte ich noch eine Weile. Es blieb aber ganz still. Hoffentlich bleibt es so. Gut, dass ich nach denen geschaut habe. Manchmal benehmen die sich wie Kinder. Oder sind es vielleicht welche. Meine?“