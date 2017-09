Steinen Mann von Taxi angefahren: Fahrer flüchtet

Von einem Taxi angefahren und schwer verletzt wurde ein Mann in Hägelberg.

Steinen-Hägelberg. Noch im Dunkeln liegen die Umstände eines Falls, der sich am frühen Sonntagmorgen in Hägelberg abspielte. Um die Mittagszeit teilte ein Bürger der Polizei mit, dass sein Auto beschädigt worden sei. Bei den Ermittlungen vor Ort meldete sich ein Zeuge, dessen Angaben dem Fall eine völlig neue Richtung gaben.

Demnach kam der Zeuge zwischen 3 und 4 Uhr nach Hause und sah eine Person in Richtung „Im Rumpel“ rennen. Der Person folgte ein Taxi, das den Rennenden von hinten touchierte. Dieser sei daraufhin gegen ein geparktes Auto gefallen und habe dieses beschädigt. Das Taxi fuhr anschließend davon. Der Zeuge kümmerte sich um den Gestürzten und brachte ihn ins Krankenhaus, wo schwere Verletzungen diagnostiziert wurden. Bei dem Taxi soll es sich laut Polizeibericht um einen VW Touran gehandelt haben, am Steuer soll eine südländisch aussehende Person gesessen haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht.