Steinen-Weitenau (os). Der „Förderverein Ringen WKG Weitenau-Wieslet“ hat auch im abgelaufenen Vereinsjahr gut gearbeitet. So jedenfalls der Eindruck bei der Jahreshauptversammlung, die kürzlich im Gasthaus „Hirschen“ in Schillighof stattfand.

Rückblick

Vorsitzender Ernst Gempp freute sich nicht nur über die Anwesenheit zahlreicher Aktiver, sondern ganz besonders darüber, dass neben Weitenaus Ortsvorsteherin Freya Bachmann und ihrem Wiesleter Kollegen Heinz Eichin auch Steinens Bürgermeister Gunther Braun vor Ort war.

In seinem Jahresbericht erwähnte Ernst Gempp, dass die erstmals in der Weitenauer Gemeindehalle abgehaltene Mannschaftsvorstellung im August bestens angekommen sei, genauso wie der Sponsorenabend.

Verabschiedet wurden vor der Saison die langjährigen Trainer und Ringer-Funktionäre Roland Vögtlin und Jürgen Oßwald und vorgestellt wurden deren Nachfolger David Muller und Marc Viadot. Mit dem Auftreten der Aktiv- und Jugendmannschaften könne man sehr zufrieden sein.

Der Förderverein habe die Ringer auch durch die Bereitstellung eines Mannschaftsbusses unterstützen können, sagte Gempp. Unterstützt werden zudem die jugendlichen Ringer mit Trainingsanzügen und mit gemeinsamen Aktivitäten.

Im Zusammenhang mit dem Mannschaftsbus dankte Gempp besonders seinem Stellvertreter Norbert Heuberger für die Unterstützung.

Kassenwart Andreas Würger konnte von guten Einnahmen aus dem Sponsoring und den Veranstaltungen, aber trotzdem einem kleinen Minus berichten.

Nach längeren Dialogen und mit Unterstützung eines Steuerberaters hätten die Probleme mit dem Finanzamt schließlich geklärt werden können, so der Kassenwart abschließend.

Wahlen

Nach den Berichten der Kassenprüfer Hans-Günter Wenning und Martin Bluch hatte Bürgermeister Gunther Braun in seiner Funktion als Tagespräsident keine Mühe mit Entlastung und Teilneuwahlen. Wiedergewählt wurde Norbert Heuberger als zweiter Vorsitzender, Andreas Würger als Kassenwart, Dirk Pfunder als Beisitzer und Hans-Günter Wenning als Kassenprüfer.

Ausblick

„Ringen ist in“. Unter diesem Motto werde der Förderverein auch im begonnenen Jahr die Aktivitäten der WKG unterstützen, sagte Vorsitzender Ernst Gempp im Blick voraus. Geben wird es wieder die Mannschaftsvorstellung in der Weitenauer Gemeindehalle am 19. August und den Sponsorenabend beim Heimkampf gegen den Lokalrivalen RG Hausen-Zell am 8. Oktober. Für die Anschaffung eines Mannschaftsbusses will man Rücklagen bilden.