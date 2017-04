Steinen Martin Luther King zum Gedenken

Steinen (w). Großen Anklang fand der Gospelgottesdienst am vergangenen Sonntag. Das war an zahlreichen neuen Gesichtern zu sehen, die die evangelisch-lutherische Christuskirche in Steinen besuchten. Viel Lob war im Anschluss beim Kirchenkaffee zu hören – bei dem es übrigens zusätzlich eine herzhafte „Flädlisuppe“ gab. Der Gospelgottesdienst wurde musikalisch von Doro Kant mit Flöte und Saxofon und von Pfarrer Kai Thierbach mit Gitarre begleitet. Natürlich wurde von der Gemeinde herzhaft mitgesungen. Lieder wie „This little light of mine“, „Go down, Moses“, „We shall overcome“, „Swing low“, „Oh when the saints“ waren den meisten Gottesdienstbesuchern bekannt. Dazu durfte auch geklatscht werden, denn der Gospel will den ganzen Menschen mitnehmen, wie Thierbach in seiner Predigt erläuterte.

Martin Luther King, dessen Todestag sich am 4. April jährt, hatte wie sein Namensvetter, der Reformator Martin Luther, Thesen gegen die Ungerechtigkeit; seine 48 Thesen schlug Martin Luther King in Chicago an die Metalltür des Rathauses. Auch für Martin Luther, der vor 500 Jahren 95 Thesen in Wittenberg an die Kirchentür schlug, war die Musik wichtig. So wurden die Gospels (Good Spell – gute Nachricht) froh mitgesungen, und den Musikern wurde applaudiert. Ein Innehalten war förmlich zu spüren, als Helen Hughes die Rede von Martin Luther King „I have a dream“ auf Englisch rezitierte.