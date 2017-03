Im Rahmen des Himmelwärts-Gottesdienstes der evangelischen Petrusgemeinde in Steinen wurde am Samstagabend die Initiative „Hol und Bring“ gestartet. Sie soll künftig als unkomplizierte Hilfe dienen für Menschen, denen es am Nötigen fehlt.

Steinen. Ein Einkaufswagen steht künftig in der Petruskirche nahe des Eingangs und darf von jedem, der anderen helfen mag, mit unverderblichen Waren – Lebensmittel oder Hygieneartikel – bestückt werden. Andere wiederum können aus dem Einkaufswagen nehmen, was sie benötigen und wofür das eigene Geld im Moment nicht reicht. Bis auf wenige Ausnahmen ist die Kirche unter der Woche zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.

„Wir sind uns bewusst, dass wir die Menschen damit nicht aus der Not herausbringen“, sagte Pfarrer Dirk Kellner bei der Einweihung des Wagens, „aber wir können Menschen in Notlagen helfen, einige Tage zu überbrücken, bis andere Hilfe anläuft.“

Die Idee für den Hol- und Bring-Wagen brachte Thomas Nüssle in die Petrusgemeinde ein, der eine ähnliche Initiative aus Lörrach kennt. Weiterer Mitstreiter ist Jürgen Rudel, der ein Auge auf den Einkaufswagen haben wird und unter anderem darauf achtet, dass keine verderblichen Lebensmittel dort landen.

„Der Einkaufswagen lebt davon, dass er unterstützt wird“, betonte Kellner; im ersten Anlauf hat das bereits wunderbar geklappt: Der Einkaufswagen präsentierte sich durch die gespendeten Waren so wohl gefüllt, dass für die weiteren Mitbringsel der Gottesdienstbesucher weitere Sammel-/Einkaufskörbe aufgestellt wurden. Auch der Höllsteiner „dm“-Markt unterstützt die Hol- und Bringidee.

Vor der offiziellen Eröffnung hatte Pfarrer Kellner in seiner Predigt den Bogen geschlagen von der christlichen Urgemeinde zur heutigen Gesellschaft und weiter zu Initiativen wie Hol & Bring. Das freimütige Geben falle nicht leicht in der heutigen, vom neoliberalen Kapitalismus geprägten Zeit, die den Menschen doch eine ganz andere Botschaft einimpfe: „Konsumiere so viel du kannst; den Rest spare für die Rente“. Hier, so Kellners entschiedener Appell, brauche es eine Neuausrichtung: Begreife man den eigenen Besitz als Geschenk Gottes, so folge daraus, „dass ich ihn verwenden und selbstredend genießen darf. Aber eben auch, dass ich mit seiner Hilfe meine soziale Verantwortung anderen gegenüber wahrnehmen soll.“

Weitere Informationen: Hol- und Bring-Einkaufswagen: ­Petruskirche Steinen, Kirchstraße 11; weitere Informationen gibt es unter Tel. 07627/1462.