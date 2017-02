Kürzlich standen im Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental die zentralen Karate-Meisterprüfungen des Karate-Kollegiums Deutschland (KKD) zum schwarzen Gürtel (1. Dan) auf dem Programm.

Steinen. Die Karateka Annika Medek, Janika Lang, Jan Schlomach, Franz Engelmann, Hella Pflüger, Jan-Eric Seidensticker, Samira Roloff, Sarina Burger, Phillip Fräulin, Tobias Turba, Selina und Annika Fritz vom Shotokan- Karate-Dojo Maulburg, Heidrun Rieple und Rebekka Biechele vom Shotokan-Karate- Dojo Schopfheim und Florian Heil vom Fudokan Karate-Dojo Tunsel stellten sich ihrer größten Herausforderung und ihrem vorläufigen Höhepunkt ihrer Karatelaufbahn. Benjamin Gruber war angetreten, um seine Meisterprüfung im Kobudo zu absolvieren. Prüfer waren Karl-Hans König sowie Irmi Klemm als Besitzerin.

Die Gegensätze in dieser Prüfung konnten nicht größer sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf der einen Seite Jugendliche, die ihre Karatelaufbahn im Alter von sechs bis acht Jahren begonnen hatten und diese nun mit fünfzehn und mehr Jahren mit dem Meistergrad krönen wollten, zum anderen die älteren Karateka wie Franz Engelmann (60 Jahre), die Karate als Ausgleichs- und Gesundheitssport trainieren und diese Prüfung eher als eine weitere Stufe auf einem lebenslangen Weg sehen.

Alle Teilnehmer bestanden die Prüfung mit Auszeichnung. So konnten die frisch gebackenen Karatemeister verdient das Meister-Diplom zum 1. Dan und den schwarzen Gürtel in Empfang nehmen. Auch Benjamin Gruber konnte mit einer hervorragenden Leistung seine Prüfung ablegen und erhielt ein besonderes Lob und wohlverdient seinen 1. Dan verliehen. Es zeigte sich, dass Karate keine Frage des Alters ist und von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter betrieben werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Doch der Weg der neuen „Schwarzgurte hat im Grunde erst begonnen. Vor Ihnen liegen noch neun weitere Meistergrade bis hin zum 10. Dan, der nur für besondere Leistungen verliehen und von sehr wenigen erreicht wird.

Weitere Informationen: Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.budocenter.info.