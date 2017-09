Steinen Mit neuem Logo ins neue Schuljahr

Von Harald Pflüger

Mit einem neuen Logo startet das Meret-Oppenheim-Schulzentrum am Montag ins Schuljahr 2017/2018. Über das Logo und weitere Neuerungen informierte die Schulleitung im Rahmen eines Pressegesprächs.

Steinen. Während die Schüler die unterrichtsfreie Zeit noch genießen, ist am Meret-Oppenheim-Schulzentrum der Alltag eingekehrt. Lehrpläne und Stundenpläne stehen und die Aula war gerichtet für die Lehrervereidigung, als Rektor Stefan Royl und die beiden Konrektoren Doris Jaenisch und Jörg Nägelin bei einem Pressegespräch auf die Neuerungen im kommenden Schuljahr eingingen.

Augenfälligste Neuerung ist das Logo, das Bezug nimmt auf die Namenspatronin des Meret-Oppenheim-Schulzentrums. Das neue Logo, das die Lörracher Grafikerin Ursula Leber (Rebel-Design) auf der Grundlage von Schülerentwürfen entwickelt hat, löst das bisherige Logo (Kreis, Dreieck und Rechteck), das für die drei Schularten Grund-, Haupt- und Realschule stand, ab.

Nach dem Wegfall der Hauptschule und der Namensgebung der Schule nach der in Steinen aufgewachsenen Künstlerin Meret Oppenheim tritt das Schulzentrum mit dem neuen Logo nach Außen in Erscheinung. Dieses wird auf der Homepage der Schule und im Schriftverkehr zu finden sein. Nachdem die Kunstlehrerin Bettina Bohn den Denkanstoß gegeben hatte und den Beratungen in der Kunstfachschaft und Lehrerkonferenzen sowie nach der Korrespondenz mit der Familie Oppenheim wurde Ursula Leber mit der Gestaltung beauftragt. Als Grundlage diente der Grafikerin der von Meret Oppenheim geschaffene Hermesbrunnen, wobei Ursula Leber in ihre Arbeit Ideen von Schülern einfließen ließ. So wurde aus dem Hermesstab des Meret-Oppenheim-Brunnens ein Bleistift und aus den Schlangen, die sich um ihn rankten, wurden Wege, als Sinnbild für die Bildungswege.

Apropos Wege. Diese werden zu den Sportstunden länger. Während der Sanierung der Sporthalle wird der gesamte Sportunterricht in benachbarte Sportstätten ausgelagert, unter anderem in die Wiesentalhalle, das Dorfgemeinschaftshaus in Hägelberg sowie in die Turnhallen Hüsingen und Adelhausen und ins Hallenbad nach Maulburg. Er sei froh, über die Hilfsbereitschaft der benachbarten Kommunen, sagt Rektor Stefan Royl. Der Schülerransport erfolgt mit Bussen. Teilweise wird der öffentliche Personennahverkehr genutzt, teilweise durch einen kommunal eingerichteten Busverkehr. Konrektor Jörg Nägelin hofft, dass die Sanierungsarbeiten zum Schuljahr 2018/2019 abgeschlossen sind und die Sporthalle wieder genutzt werden kann.