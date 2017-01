Maulburg (jab). Von den dickbauchigen Kolossen der ersten Farbfernsehergeneration zum schlanken Design heutiger TV-Stationen, von den 30 Cent für einen Liter Benzin zu den heutigen 140 Cent und von den Beatles zu Helene Fischer... .

In Worten, Bild und Ton verdeutlichte Oliver Schultheiß, Geschäftsführer des Autohauses Schultheiß, seinen Zuhörern in der Begrüßung unterhaltsam die beachtliche Zeitspanne und die ungemeinen technischen, gesellschaftlichen und wirtschaftliche Entwicklungen, die in den 50 Jahren der Unternehmensgeschichte ringsum vonstatten gingen. Eine Fülle an Fortschritten und Innovationen, die sich selbstredend auch in der rasanten Entwicklung des Familienbetriebes selbst niederschlugen.

Keimzelle für die 50-jährige Erfolgsgeschichte war seinerzeit ein Zeitungsinserat: „An KfZ-Meister: Tankstelle mit ausbaufähiger KfZ-Reparatur günstig zu verpachten“, hieß es dort 1966.

Unternehmensgründer Rolf Schulheiß – Vater der beiden heutigen Geschäftsführer Oliver und Stephan – griff zu, und baute den damals in der Maulburger Hauptstraße ansässigen Ein-Mann-Betrieb in den Folgejahren gemeinsam mit seiner Frau Gertrud stetig aus. Pioniergeist, Mut und Weitblick waren durchaus nötig, um die damals in Deutschland unbekannte Marke Toyota 1971 ins Unternehmensportfolio aufzunehmen. Tatsächlich habe Toyota später sogar das Motto seines Vaters zum Unternehmensslogan gemacht und damit einen echten Coup gelandet, deutete Schulheiß mit Blick auf die bis heute präsenten Werbespots der 1990er Jahre augenzwinkernd an: Vom alemannischen „Goht nit git′s nit“ zum kultigen „Nichts ist unmöglich“ ist′es tatsächlich nicht weit. Seit 1998 vertreibt das Autohaus Schultheiß auch die Automobilmarke Lexus, und zuletzt nahm man 2015 die Automarke KIA ins Programm, auf deren Konto in kürzester Zeit bereits ein Viertel der Autoverkäufe geht, wie Schultheiß zufrieden feststellte. 1978 bezog das Unternehmen den heutigen Maulburger Standort an der Bundesstraße, der mit dem siebenstöckigen „Car­tower“ seit 15 Jahren ein buchstäblich überragendes Markenzeichen hat. 1988 eröffnete das Autohaus in Weil am Rhein einen zweiten Standort, 2002 übergab das Gründerehepaar die Geschäftsführung an die beiden Söhne Oliver und Stephan.

Wo der Autofahrer heute die Rundumversorgung vom Tempomaten bis zur elektronischen Einparkhilfe genießt, waren es zu Schultheißschen Gründerzeiten eher einfache Dinge, die das Autofahrerherz erfreuten: „Damals war ein Autoradio Luxus“, schmunzelte Oliver Schultheiß.