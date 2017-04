Steinen Monatelang gestrickt, gemalt, gebastelt

Steinen (hjh). Monatelag haben die Damen um Ingrid Gnädinger, Erika Dietrich und Martine Wagner wieder genäht, gestrickt, gehäkelt, gemalt und gebastelt. Nun war es wieder soweit: Am Samstag stand das Trio auf dem Cornimont-Platz, um rechtzeitig vor Ostern all das feil zu bieten, was den Hasen helfen könnte, ihre Überraschungseier in die Nester kleiner und großer Freunde eines gelungenen Osterfestes zu legen. Und was schließlich für eine gut gefüllte Kasse sorgen könnte, die zum Osterfest dem Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg zugutekommen soll, wie immer übrigens in den vergangenen 28 Jahren, in denen der Förderverein auf tatkräftige Unterstützung der vielen Helfer aus Steinen zählen darf.

Weit über 80 000 Euro hat das fleißige Trio in den vielen Jahren zusammengetragen. Eine stolze Summe, die dem Zweck des Vereins, betroffenen Familien während einer sehr schwierigen, sehr belastenden Therapie im Kampf gegen den Krebs der Kinder wirkungsvoll unter die Arme zu greifen, entgegenkommt. Unter anderem hat der Verein ein Elternhaus und eine Tagesstätte zur Betreuung gesunder Geschwister eingerichtet und seinen Teil zur Forschung auf dem Gebiet der Krebskunde geleistet. Dafür setzen sich die drei Damen jetzt zum Osterfest, dann aber auch wieder beim Kuchenverkauf im Oktober und am Samstag vor dem ersten Advent mit einem Adventsverkauf selbstlos und selbstverständlich ehrenamtlich ein.