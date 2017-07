Steinen Musik, Theater und ein Traktortreffen

00:06 Steuereinnahmen im Juni stark gesunken

Berlin - Die Steuereinnahmen des Staates sind im Juni erstmals seit Monaten wieder gesunken. Ursachen für den deutlichen Rückgang um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sind vor allem die Milliarden-Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer an Energiekonzerne sowie ein starkes Minus bei der Erbschaftsteuer und der Besteuerung von Dividendenausschüttungen der Unternehmen. Das geht aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Nach den ersten sechs Monaten dieses Jahres steht aber immer noch ein Plus von 3,0 Prozent auf ein Aufkommen von gut 326,38 Milliarden Euro.

00:04 Brexit-Unterhändler ziehen nach vier Tagen Bilanz

Brüssel - Nach viertägigen Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens wollen die Unterhändler heute eine Zwischenbilanz ziehen. Erwartet wird eine Pressekonferenz mit EU-Vertreter Michel Barnier und dem britischen Brexit-Minister David Davis in Brüssel. Beide hatten die zweite Verhandlungsrunde am Montag begonnen. Topthemen waren die Bleiberechte von rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und 1,2 Millionen Briten in der EU sowie die künftige EU-Grenze zu Nordirland und die Schlussrechnung für Großbritannien nach mehr als 40 Jahren EU-Mitgliedschaft.

23:09 Bericht: Trump stoppt CIA-Waffenlieferungen an Anti-Assad-Rebellen

22:50 Spanien und England mit klaren EM-Siegen

Utrecht - Spanien und England haben mit klaren Auftaktsiegen ihre Ambitionen bei der Fußball-EM der Frauen untermauert. Die als Geheimfavorit gehandelten Spanierinnen besiegten den Nachbarn aus Portugal in Doetinchem hochverdient mit 2:0. Im zweiten Spiel landete England im Nachbarschaftsduell mit Schottland den bisher höchsten Sieg des Turniers und übernahm die Tabellenführung in der Gruppe D.

22:46 Neunjährige stirbt durch Stromschlag

Kleve - Ein neunjähriges Mädchen ist in Kleve tot aufgefunden worden. Ursache für den Tod des Kindes war wohl ein Stromschlag, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war das Kind gestern Abend tot im Keller eines Wohnhauses aufgefunden worden. Was das Mädchen in dem Keller gemacht hatte, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch was den Stromschlag ausgelöst hatte, war noch unklar. Das Haus wurde evakuiert und der Strom ausgeschaltet - die Kriminalpolizei war am Abend noch vor Ort. Die Verwandten wurden von den Einsatzkräften betreut. Zunächst hatte der WDR berichtet.