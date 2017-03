Ein faszinierendes Duo füllte vor zwei Jahren schon für einen guten Zweck die Hofener Kirche. Und am Sonntag schafften es Steffi Lais und Mario Enderle erneut, die Freunde unterschiedlichster musikalischer Stilrichtungen mit Tönen, die zu Herzen gehen, anzulocken.

Steinen-Schlächtenhaus. Mit im Boot hatten die beiden Vollblutmusiker beim Benefizkonzert zugunsten der Kunsttherapie am „Onkologischen Schwerpunkt Lörrach-Rheinfelden“ (OSP) mit Anna Schneider (Gesang) und Gabriele Haarmann (Geige) zwei junge Damen, die sich nahtlos einfügten in das Erfolgskonzept der „Oldies“, das – man kann es nicht anders sagen – die Leute von den Kirchenbänken riss.

Petra Glienke (Organisatorin und OSP-Koordinatorin) und Heike Roese-Koerner, die Verwaltungsleiterin am St.-Elisabethen-Krankenhaus und Vorstandsvorsitzende des Onkologischen Schwerpunkts, freuten sich riesig über den Andrang von 310 Personen, den die kleine Kirche nur selten erlebt.

Roese-Koerner erinnerte an das Jahr 2015, als Steffi Lais und Mario Enderle das Publikum am gleichen Ort mit „Musik für die Seele“ verwöhnten und in eine Welt fernab vom Stress und den Sorgen des Alltags entführten.

Genau das ist auch das Ziel der Kunsttherapie für krebskranke Menschen, bei dem die Patienten und ihre Angehörigen von Annemarie Weber und Ulrike Faißt-Bischofberger mit großem Fachwissen kompetent begleitet werden.

Leider sei diese Art der Therapie, die 2000 Euro pro Jahr kostet und seit 2007 angewandt wird, auf Spenden angewiesen. Denn sie wird nicht von den Krankenkassen unterstützt, warb die Verwaltungsleiterin um ein paar Scheinchen, um die anstelle eines festen Eintrittsgeldes gebeten wurde.

Und dann begann die musikalische Reise, zu der das Publikum eingeladen war. Sie führte von Regina Spektor (The Visit - The Call) über Joan Armatradings „Willow“ zu dem „Via con me“ aus Paolo Contes Album „Paris Milonga“. Unter anderem „Philadelphia“ von Neil Young, „When we were young“, ein Songtext von Adele, von dem Steffi Lais verständlicherweise glaubte, dass Anna Schneider ihn besser singen würde als das Original und nicht zuletzt dieses „I`m good, i`m gone“ von Lykke Li, die über Schultern schaut, um Butter auf ihr Brötchen zu bekommen, waren weitere sehr interessante, sehr innige Stationen des musikalischen Höheflugs, der mit der Eigenkomposition Enderle/Lais „Ohne Dich!“, Stefan Gwildis Aufforderung „Spiel das Lied“, einem rauchigen „Amsterdam“ und der überfälligen Zugabe nach standing ovations „You´ve got a friend“ zu Ende ging.

Mit dem beim Benefizkonzert eingenommenen Erlös von 2636 Euro ist nach Angaben des Veranstalters die Kunsttherapie für ein weiteres Jahr gesichert.