Nach dem Zunftabend, der am vergangenen Samstag in der Wiesentalhalle über die Bühne ging, beginnt am heutigen Donnerstag, 23. Februar, die heiße Phase der Fasnacht.

Steinen. Am Donnerstag, 23. Februar, findet um 18.30 Uhr die Schlüsselübergabe am Rathaus in Steinen statt. Anschließend startet um 19 Uhr der Hemdglunkiumzug. Die Strecke führt vom Rathaus durch die Eisenbahnstraße, Kirchstraße, Hebelstraße und Kanderner Straße zum Marktplatz. Auf und um den Marktplatz findet anschließend ein Guggekonzert statt. Die teilnehmenden Kinder erhalten nach dem Umzug eine Wurst mit Weckle. Die Bewirtung erfolgt durch die Gemeinderäte der Gemeinde Steinen. Der Erlös wird für einen guten Zweck verwendet.

Am Sonntag, 26. Februar, beginnt der Fasnachtsumzug in Höllstein ab 14.11 Uhr. Bereits ab 11 Uhr gibt es auf dem Lindenplatz ein Guggenkonzert. Um 11 Uhr findet der Zunftmeisterempfang im Feuerwehrheim statt. Die Stände an der Umzugsstrecke und auf dem Lindenplatz haben ebenfalls ab 11 Uhr geöffnet. Stände befinden sich bei der Bäckerei Seeger, bei der Metzgerei Schmidt (CDU), auf dem Lindenplatz (Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Höllstein, und Gemeinderäte) sowie bei der Versicherungsagentur Strütt (Förderverein des Musikvereins Höllstein). Ab 13 Uhr formiert sich der Umzug in der Maulburger Straße. Um 14.11 Uhr geht es dann durch die Maulburger Straße, Friedrichstraße, Brühlstraße, Hüsinger Straße und Lettenweg zum Lindenplatz. Dort löst sich der Umzug auf. Auf dem Lindenplatz finden auch die Tombolaverlosung und die Wagenprämierung statt.

Am Montag, 27. Februar, sind alle Kinder eingeladen zum Kinderumzug durch Steinen und Höllstein mit anschließendem Kinderball in der Wiesentalhalle. Die Aufstellung beginnt ab 13 Uhr in Steinen beim Schulhof in der Kanderner Straße. Ab 13.30 Uhr führt der Umzug durch die Kanderner Straße, Eisenbahnstraße, durch die Unterführung der B 317, Karl-Groß-Straße, Friedrichstraße und Lindenstraße zum Rathausplatz in Höllstein. Dort treffen die Steinener Kinder dann auf die Kinder aus Höllstein. Gemeinsam geht es ab 14 Uhr weiter über die Rathausstraße, Schulstraße, Lettenweg und Hüsinger Straße zur Wiesentalhalle. Dort beginnt anschließend der Kinderball mit Spielen, Maskenprämierungen und mehr. Durch das Kinderprogramm führt in diesem Jahr die Fasnachtsgesellschaft Steinen (Schnudernasen). Die Bewirtung erfolgt durch die Eltern des Hebelkindergartens in Steinen.

Am Dienstag, 28. Februar, wird Frau Fasnacht um 20 Uhr auf dem Marktplatz in Steinen verbrannt. Am Mittwoch, 1. März, müssen die Narren den Rathausschlüssel um 10 Uhr beim Bürgermeister zurückgeben. Danach beginnt der Trauermarsch durch die Steinener Geschäftswelt. Ab 12 Uhr trifft man sich zum Heringsessen im Gasthaus „Ochsen“ in Steinen.

Am Samstag, 4. März, wird das Fasnachtsfeuer beim Storchenbänkli in Steinen aufgebaut. Von 9 bis 12 Uhr kann Holz in Form von Baumschnitt angeliefert werde. Es wird nur unbehandeltes Holz entgegengenommen.