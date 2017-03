Mit der Schlüsselrückgabe am Mittwochmorgen beendete die Narrenzunft Steinen-Höllstein die tollen Tage. Die Fasnachtsverbrennung am Dienstag fiel witterungsbedingt aus.

Steinen (os). Nach der gelungenen Amtsenthebung und dem Hemdglunkiumzug am Schmutzige Dunschdig, dem gut besuchten Narrendefilee am Fasnachtssonntag und dem Kinderumzug am Rosenmontag bei Kaiserwetter hatte die Narrenzunft Steinen-Höllstein mit dem Abschluss der Straßenfasnacht ähnliches Pech wie im Vorjahr. Es stürmte heftig am Fasnachtsdienstag, und so entschlossen sich die Verantwortlichen der Narrenzunft, auf die Fasnachtsverbrennung auf dem Marktplatz zu verzichten. Stattdessen verlegte man die Feier in den „Löwen“. Dort spielten die Guggemusiker von Halli Galli Steinen und der Frösche-Clique Höllstein kurz auf, später führten sie die Narrenschar zu weiteren Gaststätten. „Schon letztes Jahr haben wir die Verbrennung wegen des schlechten Wetters absagen müssen. Schade, dass es wieder nicht geklappt hat“, sagte Dieter Volz.