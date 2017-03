Steinen Neue Ideen für den Denkmaltag

Steinen (w). Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr hielt der Förderverein Gulbranssonkirche bei seiner Generalversammlung. Vorsitzende Christel Mohr freute sich vor allem über die Einweihung des neuen Aufzugs. Das Projekt wurde durch Spenden und Benefizveranstaltungen finanziert. So fand der Kassenabschluss von Simon Jördens ein positives Ergebnis, das auch nach Prüfung durch Ute Engler nicht beanstandet werden konnte. Sie erwirkte einstimmige Entlastung sowohl des Kassenführers als auch der gesamten Vorstand.

Ausblick

Am „Tag des offenen Denkmals“ am 10. September wirkt der Förderverein Gulbranssonkirche wieder mit. Dieses Jahr will der Verein mit einer neuen Idee aufwarten. Anstatt der „Kaffeestube Lieblingstorte“ soll es bereits nach dem Gottesdienst um 11 Uhr ein „Denkmal mit Biss“ geben. Kaffee und Kuchen werden aber nicht fehlen.

Das Thema in diesem Jahr lautet „Macht und Pracht“. Die Mitglieder sind aufgefordert, Ideen einzubringen. Ein Fixtermin ist der Adventsstand am 25. November. Ein weiteres Projekt soll die Barrierefreiheit in Toilette und Gemeinderaum werden. Auch Arbeiten am Glockenstuhl sind notwendig. Einem Vorschlag von Andreas Heinicke wurde einstimmig stattgegeben: Eine kleine Bibliothek mit Fachbüchern zum Thema Gulbransson im Zusammenhang mit der Steinener Kirche soll eingerichtet werden. Ende Juni/Anfang Juli ist eine Ausstellung mit Vernissage zu Bildern und dem Buch „Schluchten von Licht“ von Bettina Bohn und Manfred Markus Jung geplant. Es gibt also immer viel zu tun im Förderverein, sowohl finanziell als auch ideell stehen viele Aufgaben bevor. Außerdem strebt man eine Mitgliederzahl von 50 an.

Zur Sprache brachte Bernd Wiedenbauer den Verkauf des evangelisch-lutherischen Gemeindehauses in Lörrach an die Bürgerstiftung Lörrach. Sibylle Burkart vom CVJM Lörrach lobte die Verhandlungen und das Engagement des evangelisch-lutherischen Kirchenvorstands, wodurch die Fortführung der Arbeit des CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) gesichert ist.

Wahlen

Außer der jährlichen Wahl eines Kassenprüfers fanden keine Wahlen statt. Die Versammlung wählte Ute Engler erneut einstimmig auf ein Jahr zur Kassenprüferin.