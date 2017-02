Steinen-Endenburg (hf). Das Harmonika Orchester Endenburg-Sallneck hat mit Beginn dieses Jahres eine Spielgemeinschaft mit dem Harmonika Orchester Weitenau-Schlächtenhaus gebildet. Dies gab Nadja Senn, Vorsitzende des HOES, in der Hauptversammlung des Vereins in Endenburg bekannt. „Alle Musiker in Weitenau und Schlächtenhaus waren für die Bildung einer Spielgemeinschaft“, berichtete Senn, die sich über die tolle Unterstützung freute. „Jetzt haben wir 31 Musiker im Orchester, und das gibt uns viele zusätzliche Möglichkeiten.“

Überhaupt vermittelte die Hauptversammlung des HOES den Eindruck eines sehr lebendigen Vereins. Zusätzliche Tische und Stühle mussten herangeschafft werden, damit alle Teilnehmer einen Platz bekamen.

Rückblick

Katja Weißenberger berichtete ausführlich über die Aktivitäten des Vereins, der im vergangenen Jahr zehn Auftritte absolvierte. Nadja Senn ergänzte den Bericht und ging noch einmal auf die Höhepunkte des Vereinslebens ein, wie den Ausflug der Zöglinge an den Schluchsee, den Vereinsausflug nach Merdingen, das Konzert in Inzlingen und das eigene Jahreskonzert. „Unser Jahreskonzert ist bei den Gästen sehr gut angekommen“, berichtete sie.

Kassenbericht

Ramona Frömmrich musste in ihrem Kassenbericht ein kleines Minus darlegen. „Aber das ist normal in Jahren, in denen kein Pfingstfest stattfindet“, erläuterte sie. „Das gleicht sich in diesem Jahr wieder aus“.

Wahlen

Bei den Wahlen gab es nur wenige Veränderungen. Vorsitzende Nadja Senn wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ebenso einstimmig bestätigt wurden Schriftführerin Katja Weißenberger, Passivbeisitzer Hauke Knauer und Notenwartin Sabrina Kilchling. Für Aktivbeisitzerin Melanie Eichin, die sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurde einstimmig Yvonne Leisinger gewählt.

Satzungsänderung

Die anstehende Satzungsänderung wurde ebenfalls einstimmig angenommen. „Unsere alte Satzung stammt noch aus dem Jahr 1985. Mit der neuen Satzung wird der Verein auch ins Vereinsregister eingetragen, die persönliche Haftung der Vorsitzenden und die Gemeinnützigkeit werden neu geregelt“, erläuterte Nadja Senn.

Neu ins Aktivorchester wurden Elisa Knauer, Lena Kuttler und Jonas Dreher aufgenommen. Das HOES verfügt nun über 26 aktive Musiker. Dazu kommen weitere fünf Aktive aus der Spielgemeinschaft mit Weitenau-Schlächtenhaus.

Nach dem Dank an viele Aktive, die sich um den Verein verdient gemacht hatte, bedankte sich Nadja Senn auch bei Dirigent Wilhelm von Dungen. „Unser Willi feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Dirigenten-Jubiläum“, gab die Vorsitzende bekannt und fügte hinzu: „Da kommt noch was.“

In ihren Grußworten würdigten die Ortsvorsteher Daniela Trefzer (Endenburg) und Thomas Wetzel (Sall-neck) die Arbeit des HOES und wünschten für die weitere Entwicklung viel Erfolg.