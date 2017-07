Steinen „Nichts würde besser“

Nachrichten-Ticker

22:46 13 in Gewahrsam Genommene vom Schulterblatt wieder frei

Hamburg - Auf dem Höhepunkt der G20-Krawalle im Hamburger Schanzenviertel in Gewahrsam genommene 13 Tatverdächtige sind wieder auf freiem Fuß. Es handelt sich nach Angaben des Hanseatischen Oberlandesgerichts um jene Personen, die in der Nacht zum Samstag auf dem Dach, im Hinterhof und in anderen Bereichen des Gebäudes am Schulterblatt 1 festgesetzt worden waren. Spezialkräfte hatten das eingerüstete Gebäude gestürmt, von dem aus Randalierer die Polizei massiv angegriffen hatten. Für keine der 13 Personen sei ein Haftbefehl beantragt worden, so ein Gerichtssprecher.

22:43 Rauchsäulen am Vesuv - Italien kämpft mit Bränden

Rom - Rauchwolken rund um den Vesuv haben die Menschen in Neapel und Umgebung in Schrecken versetzt. An mehreren Stellen um den Vulkan stiegen dicke Rauchsäulen auf, ausgehend von schweren Bränden am Rande der Millionenstadt. In Italien ist es derzeit sehr heiß und sehr trocken. Auch anderswo im Süden und Zentrum des Landes brannte es. Neben der Region Kampanien mit Neapel waren unter anderem Apulien und Sizilien, aber auch die Region Latium rund um Rom betroffen. Wegen Wald- und Buschfeuer landesweit so viele Hilfsanfragen der Regionen nach Löschflugzeugen wie seit zehn Jahren nicht mehr.

22:14 28-Jähriger bei SEK-Einsatz erschossen

Weddersleben - Bei einem Polizeieinsatz im Harz ist ein 28-Jähriger erschossen worden. Der Mann hatte ein Familienmitglied mit einer Waffe bedroht und sich anschließend in seinem Zimmer in dem Haus im Weddersleben verschanzt, wie die Polizei in Sachsen-Anhalt mitteilte. Beamte des Spezialeinsatzkommandos rückten an. Kaum hatten die Beamten das Haus betreten, öffnete der 28-Jährige seine Tür und schoss mit einer automatischen Kriegswaffe auf die Einsatzkräfte. Darauf erwiderten die Beamten das Feuer und töteten den 28-Jährigen. Ein SEK-Beamter wurde bei dem Einsatz schwer verletzt.

22:12 Trump lobt Sohn für Transparenz in Russland-Affäre

Washington - In der Russland-Affäre hat US-Präsident Donald Trump seinen ältesten Sohn dafür gelobt, dass dieser E-Mails zu einem Treffen mit einer russischen Anwältin veröffentlicht hat. Trump Jr. hatte zuvor einen E-Mail-Wechsel mit dem Publizisten Rob Goldstone veröffentlicht, der nach seinen Angaben zu der Begegnung mit der Anwältin führte. Daraus geht hervor, dass ihm belastende Informationen über die Wahlkampf-Konkurrentin seines Vaters, Hillary Clinton, in Aussicht gestellt wurden, die von der russischen Regierung stammen sollen.

21:51 Merkel will große Koalition bis zur Wahl zusammenhalten

Essen - Bundeskanzlerin Angela Merkel geht trotz des Streits um die Ausschreitungen beim G20-Gipfel von einem Fortbestand der großen Koalition bis zur Bundestagswahl aus. "Klar", antwortete Merkel in Essen auf die Frage, ob sie die Koalition noch zusammenhalten könne. Auf die Kritik von Außenminister Sigmar Gabriel ging sie nicht direkt ein. "Ehrlich gesagt, ich habe mich gefreut, dass der Außenminister mich begleitet hat nach Hamburg. Vor dem Hintergrund der schweren Ausschreitungen hatte der Vizekanzler gesagt, wer den Rückzug von Scholz fordere, der müsse auch Merkels Rücktritt verlangen.