Steinen Notizen vom Wahlsonntag

Steinen (hp). Schlächtenhaus hatte am Sonntag am schnellsten ausgezählt. Das Ergebnis des Teilorts lag um 18.51 Uhr vor. Es folgten Weitenau (18.53 Uhr) und Hägelberg (18.59 Uhr). Das Schlusslicht bildete der Wahlbezirk Steinen I. Dort stand das Ergebnis um 20.15 Uhr fest.

Trotz relativ einfachem Wahlverfahren gab es auch am Sonntag ungültige Stimmen. In Maulburg konnten 29 Erst- und 22 Zweitstimmen nicht berücksichtigt werden. In Steinen waren 57 Erst- und 52 Zweitstimmen ungültig.

In Endenburg führten Interviewer am Sonntag im Foyer des Rathauses eine Wählerbefragung durch. Das Ergebnis nutzte das ZDF für eine Hochrechnung.

In Steinen hatten die Wähler noch eine Wahl: In Endenburg etwa bot das Harmonika-Orchester Endenburg-Sallneck Kuchen und Torten an, und in Höllstein mauserte sich „Wahl und mehr“, zu dem der Musikverein Höllstein eingeladen hatte, zu einer Wahlparty.

Bürgermeister Braun hatte sich am Sonntag vorgenommen, den Wahllokalen eine Stippvisite abzustatten.