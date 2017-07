Steinen Nur kurz weg: Fahrzeug wird aufgebrochen

Am Dienstagnachmittag wurde ein in einer Haltebucht an der B 317 abgestelltes Auto aufgebrochen.

Maulburg. Laut Polizeibericht stellte ein 41-jähriger Mann gegen 16.15 Uhr seinen roten VW Sharan wegen eines technischen Defekts in einer Haltebucht auf Höhe Waldstraße ab, um bei einer der in der Nähe befindlichen Firmen um Hilfe zu bitten. Als er gegen 16.20 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, hatte ein Unbekannter die hintere Beifahrertüre aufgehebelt und aus dem Innenraum eine Umhängetasche der Marke Adidas gestohlen. In der Tasche befanden sich Ausweisdokumente, Fahrzeugbrief, Visakarte, Mobiltelefon und Bargeld. Am Ort wurde laut Polizei ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann gesehen, der in Richtung Wiesentalstraße lief. Er war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare, eine zierliche Statur, trug ein beiges Oberteil und hatte eine Umhängetasche dabei. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 07622/666980 zu melden.