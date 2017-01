Zu einem Autoren-Talk laden die Buchhandlung Ruth Schmitt und die AB-Gemeinde am kommenden Donnerstag, 19. Januar, um 20 Uhr ein.

Steinen. Es soll ein Abend werden mit einer sehr persönlichen Geschichte von Monica Masi und Stefan Imoberdorf, heißt es in einer Pressemitteilung der AB-Gemeinde zu der Veranstaltung. Die junge Flugbegleiterin verliebte sich in Stefan Imoberdorf. Sie entschieden sich, in Venedig eine Traumhochzeit zu feiern und sich das Ja-Wort zu geben.

Kaum verheiratet, standen die zwei vor riesigen Problemen: Mit der Kommunikation haperte es auf allen Ebenen. Sie wollte reden, er zog sich zurück. Und je mehr ihr italienisches Temperament mit ihr durchging, desto stiller wurd er. Bald begannen beide, ihre Fühler nach neuen Partnern auszustrecken. Es kam zum Bruch und zur Scheidung. Der gemeinsame Weg hatte gerade erst begonnen und schien doch nach zwei Jahren bereits wieder beendet zu sein.

Unabhängig voneinander fanden beide zum Glauben an Gott und merkten plötzlich, dass sie wieder Worte und Empathie fanden, um miteinander zu reden. Da wurden sie von sich selbst überrascht: Eine neu entfachte Liebe brach sich Bahn. Und so kam es gegen alle Widerstände von innen und außen zu dem, was kein Mensch noch je erwartet hätte: Sie heirateten ein zweites Mal, gründeten eine Familie, erzählten ihre Geschichte öffentlich und wurden in den Medien zum Thema.

Monica Masi hat die Erlebnisse 2016 in ihrem Buch „Ich heiratete meinen Ex-Mann“ veröffentlicht.