Steinen-Hüsingen (hjh). Die Weichen sind gestellt. Der Einrichtung eines „gärtnerbetreuten Gräberfeldes“ steht nun auch in Hüsingen nichts mehr im Weg.

Den einstimmigen Beschluss des Ortschaftsrats in der Ratssitzung am Mittwoch machte die inzwischen veränderte und an die Hüsinger Wünsche angepasste Planung der Genossenschaft der Friedhofsgärtner unter der Federführung von Bernd Vosskuhl möglich, die Ortsvorsteher Holger Sutter seinem Gremium und den Zuhörern im Bürgersaal vorstellte. Ursprünglich, so Holger Sutter, seien in den Plänen Wege zwischen den Grabfeldern vorgesehen gewesen, „die niemand benötigt.“ Folglich wurden diese Wege gestrichen, und zwar zugunsten von mehr Platz für weitere Gräber und vor allem Urnengräber, von denen zunächst einmal neun als feste und 13 als halbanonyme ausgewiesen sind.

Quer durch den Friedhof bis hin zur Aussegnungshalle wird es einen Weg geben, der dann aber rund zwei Meter breit sein wird und dann auch vom Friedhofspersonal „vernünftig befahren“ werden kann. Der gärtnerbetreute Bereich wird – wie die restliche Friedhofsfläche auch – als Rasenfläche angelegt, die im Rahmen der normalen Pflege von der Gemeinde in Ordnung gehalten wird. Auf Anfrage eines Zuhörers wies Holger Sutter nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die gärtnerbetreuten Gräber nur auf Wunsch belegt werden. In diesen Fällen seien die Kosten so berechnet, dass die Pflege der Anlage inbegriffen ist. Wenn das nicht gewünscht wird, stehe der übrige Friedhof wie bisher zur Verfügung. Dort aber müssen die Angehörigen nach wie vor selbst für die Pflege der Grabstätten aufkommen.

Das neue Konzept gefiel und wurde einstimmig auf den Weg gebracht. Für Holger Sutter war damit klar: „Nach unserer Zustimmung kann das Projekt sofort in Angriff genommen werden.“