Steinen. Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr vor einer Apotheke in der Eisenbahnstraße zu einem Unfall. Eine 28-jährige Frau war laut Polizeibericht dabei, mit ihrem Mazda rückwärts aus einer Parkbucht zu fahren. Ihren Angaben zufolge erkannte sie einen auf der Eisenbahnstraße fahrenden VW Polo und hielt deshalb kurz an. Die 73-jährige Fahrerin des Polos erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen der Frau auf. Hierbei zog sich die Fahrerin des Mazda leichte Verletzungen zu. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Um den Sachverhalt genau zu ermitteln, sucht die Polizei (Tel. 07627/970250) jetzt Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.