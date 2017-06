Steinen Provokante Schöpfungen

Während am Freitagnachmittag an der Waldschenke die Vorbereitungen fürs Kronenfest liefen, waren nebenan im Wasserhüsli ebenfalls viele emsige Hände am Werk, um alles für den Abend zur feierlichen Wiedereröffnung des Kunstprojektes herzurichten.

Von Gabriele Poppen

Steinen-Hägelberg. Mit der Sommersonnenwende bricht die Zeit an, in der Besucher ein halbes Jahr lang an zwei Sonntagen im Monat eintauchen können ins Innere des Kunstprojektes „Wasserhüsli“, das der Hägelberger Objektgestalter Tilo Tscheulin und Figurenmacher „Johannn“ mit vielen Freunden und Unterstützern seit 2012 mit viel Leidenschaft gestalten.

Das Projekt fließt und wächst in stetiger Veränderung. So kann es dem Besucher passieren, dass er beim Hinuntergehen in die kühlen Gewölbe gefangen genommen wird von vielen Eindrücken und der mitunter gruseligen Atmosphäre und plötzlich staunt über die Größe des Raumes, um dann überrascht an einer komplett verspiegelten Wand zu stehen.

In jedem Winkel der Anlage gibt es viel zu entdecken. In einem mit klarer Flüssigkeit gefüllten Glaszylinder sitzt ein embryoartiges Wesen. „Sven Föth“, eine der Figuren von „Johannn“, und gleich um die Ecke grinst einem der langhalsige Hellmut entgegen, mit seinem effektvoll hinterleuchteten Gesicht, ebenfalls kreiert von Johannn. Gegenüber zieht ein weiteres Werk die Blicke auf sich, ein starker Stimmungsgegensatz: das zutiefst entspannte Gesicht der Wandskulptur „Sound of Silence“.

„Das Ausgangsmaterial ist weißer griechischer Marmor“, erklärt ihr Schöpfer Tilo Tscheulin, der sich die Bildhauerei autodidaktisch angeeignet hat. Es ist einiges los an diesem Abend um und im ehemaligen Hägelberger Wasserspeicher. Interessiert bleiben die Besucher auch bei den neuen Bildern von Tilo Tscheulin stehen, die im weiteren Sinne als Fortsetzung seiner Serie „21 Versuche eines Selbstporträts ohne Spiegel“ entstanden sind.

Doch nun gilt es, wieder ans Tageslicht aufzutauchen, denn auf dem Vorplatz spielt der aus Nizza stammende Schlagzeugprofessor und Spezialist für Neue Musik, Pascal Pons, virtuos ein Solo-Trommelstück, als Hommage an die Urkraft des Rhythmus.

Wer sich bis dahin wunderte, was sich wohl unter der Verhüllung hinter dem Wasserhüsli befindet, bekommt nach der Trommeleinlage eine Antwort. Figurenmacher „Johannn“ enthüllt, nachdem ein Gedicht vorgetragen wurde, seine neue Schöpfung „System“ und verbirgt dabei sein eigenes Gesicht hinter einer Maske.

Neugierig nähern sich die Besucher der nun freigelegten, sehr provokanten und gesellschaftskritischen Skulptur aus Bronze, die mit ihrem langen Hals, der als Penis wieder aus dem eigenen Mund hervortritt, für einigen Gesprächsstoff gesorgt haben dürfte.

Auf verschiedenen Trommelinstrumenten bot dann Musikkünstler Pascal Pons weitere Einlagen an unterschiedlichen Orten des Wasserhüslis dar, so auch ein extra komponiertes Stück des Lörracher Musikers Thomas Lauck.

Zuletzt versetzte Pascal Pons bei einer Improvisation das „Skulptophon“, die imposante gliederartige Welle aus Stahl von Tilo Tscheulin, in klangvolle Schwingungen. Weit bis zu vorgerückter Stunde genossen die Besucher das Kunstevent beim Wasserhüsli.

Das Wasserhüsli ist bis zum 21. Dezember jeden ersten und letzten Sonntag im Monat zwischen 14 und 18 Uhrgeöffnet. Mehr unter www.art-tscheulin.com und www.johannn.de.