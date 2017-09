Steinen Randalierer verschanzt sich vor der Polizei

Ein alkoholisierter Randalierer verschanzte sich am Donnerstagabend vor der Polizei und bewarf diese mit Glasscherben.

Steinen. Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend in einem Teilort von Steinen. Den Anlass dazu gab laut Polizeibericht ein 43-Jähriger, der sich allem Anschein nach in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er legte sich mit Nachbarn an, zerschlug Sachen, rastete immer mehr aus und fuhr unkontrolliert mit einem Auto herum. Aufgrund dessen gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Als eine Streife am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich der Tobende in sein Haus zurückgezogen, und er warf Glasflaschen aus einem Fenster. Danach verbarrikadierte sich der Mann, zeigte sich wieder und bewarf die Beamten mit Glasscherben.

Die Beamten forderten Verstärkung an, worauf mehrere Streifen samt Diensthundeführer vor Ort kamen und das Haus umstellten. Mit Hilfe eines Nachbarn konnte der 43-Jährige dazu bewogen werden, das Haus freiwillig zu verlassen. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Anschließend musste er zur Blutprobe. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Der 43-Jährige hatte bereits am Vormittag für einen Einsatz der Polizei gesorgt.