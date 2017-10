Steinen Realitätsnahes Übungsszenario

Von Vera Winter

Gemeinsam probten die Feuerwehren aus Steinen und Schopfheim am Samstag bei den Aussiedlerhöfen in Hüsingen den Ernstfall.

Steinen-Hüsingen (w). Alarmiert wurden die Floriansjünger aus Schopfheim, Steinen, Höllstein und Hüsingen am Samstag um 15 Uhr über die Leitstelle in Lörrach. Angenommen wurde ein Brand in einem Ökonomiegebäude bei den Aussiedlerhöfen. Geübt wurde bei dem realitätsnahen Übungsszenario ein schnelles Eingreifen, um Mensch und Tier zu retten. Zahlreiche Schaulustige verfolgen das Geschehen.

Bei der anschließenden Manöverkritik sagte Gesamtkommandant Walter Bachmann, dass es in erster Linie darum gegangen sei, Erfahrungen zu sammeln. Bachmann lobte die Führungsgruppe. Ein paar Änderungen werde man vornehmen.

Um möglichst rasch viel Löschwasser zur Verfügung zu haben, würde man vermutlich eine weitere Abteilung einsetzen. Im Ernstfall, so Bachmann, wäre wohl auch die Brombacher Feuerwehr alarmiert worden.

Als nützlich erwies sich der Erdtank, der im vergangenen Jahr auf den Aussiedlerhöfen installiert wurde. Dieser Tank dient als Puffer für den Erstangriff.

Es werde wohl wieder einmal eine solche Übung geben, allerdings mit einem neuen Szenario, so Bachmann. Dabei würden die am Samstag gemachten Erfahrungen berücksichtigt.

Gestoppt wurde die Zeit von Karlfrieder Müller, dem Leiter der Führungsgruppe: Drei Minuten nach der Alarmierung durch die Leitstelle Lörrach war die Abteilung Hüsingen mit dem LF 8/6 vor Ort, nach fünf Minuten hieß es „Wasser marsch“, nach sieben Minuten war die Abteilung Höllstein beim Erdtank, nach neun Minuten waren die Steinener Fahrzeuge vor Ort, nach 16 Minuten floss Wasser aus dem Erdtank. 18 Minuten nach der Alarmierung begann die Abteilung Schopfheim, die Schlauchleitungen im Dorf zu verlegen. Dem Erdtank wurde 27 Minuten lang Wasser entnommen, das entspricht etwa zwei Drittel der vorhandenen Löschwassermenge.

Die Einsatzleitung hatte Michael Lauer, Kommandant der Steinener Abteilungswehr. Leiter der Führungsgruppe war Michael Glaser. Mitbeobachter aus Brombach waren der dortige Abteilungskommandant Sascha Vollet und sein Stellvertreter Joachim Trombetta. Auch die Landwirte der Aussiedlerhöfe, Martin Fingerlin und Willi Keßler, waren als aktive Feuerwehrleute mit von der Partie. Beide lobten, dass eine solche Übung gemacht wurde. Ebenso war Christian Ott vom benachbarten dritten Hof Zuschauer des Geschehens.

Im Anschluss bewirtete die Altersmannschaft die Floriansjünger und Schaulustigen auf dem Fingerlin-Hof.